Edirne’de buğday 5 lira 411 kuruş oldu

Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 411 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası’nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 411 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası’nda işlem gören bazı ürünlerde fiyatlar şu şekilde işlem görüyor:

“Buğday kilogram en düşük 2,009TL, en yüksek 5,411 TL. Ayçiçeği kilogram en düşük 15,127 TL en yüksek 16,001 TL, Dana kilogram en düşük 49,700 TL en yüksek 50,22 TL, Düve kilogram en düşük 39,70 TL en yüksek 39,70 TL, İnek kilogram en düşük 29,97 TL en yüksek 29,99 TL, Koyun kilogram en düşük 29,90 TL en yüksek 25,00 TL, Kuzu kilogram en düşük 38,90 TL en yüksek 52,45 TL, Toklu kilogram en düşük 31,30 TL en yüksek 49,25. TL”.

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