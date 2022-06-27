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Davullu-zurnalı davete turistlerden yoğun ilgi 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davullu-zurnalı davet başladı

İHA

Davullu-zurnalı davete turistlerden yoğun ilgi 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davullu-zurnalı davet başladı

661'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak olan ve geleneksel kıyafetlerini giyerek davete çıkan 41 kişilik davulzurna ekibi, gurbetçiler ve turistler tarafından yoğun ilgi gördü.
Selimiye Meydanı'nda çeşitli ezgilerle vatandaşları Kırkpınar’a davet eden davulzurna ekibi, yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgiyle izlendi. Davulzurna ekibini fotoğraflayan turistler, hayranlığını gizleyemedi.
661’incisi gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Yağlı Güreşleri için davetlere başladı. Pehlivanlar 01 Temmuz Cuma günü Sarayiçi Er Meydanı'nda çayıra çıkacak. Davul zurna ekibinin şefi Fahrettin Zurnacı yönetiminde davul ve zurna çalınarak, şehrin sokaklarında esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.
Şef eşliğinde 20 davulcu ve 20 zurnacıdan oluşan ekip, cadde ve sokakları dolaşarak, esnaf ile vatandaşları 0103 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı’nda yapılacak olan yağlı güreşlere davet etti. Esnaftan bahşiş toplayan davul zurna ekibi yerli ve yabancı vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü.
Edirne'nin düğünü ve bayramının başladığını söyleyen davulzurna ekibinden Fahrettin Zurnacı, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ulaştıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Tarihi davulcularımızla karşılaştık"
Hollanda'da yaşayan ve memleketine giderken şehir merkezindeki tarihi noktaları dolaşan Mustafa Polat, "İzin zamanımız başladı. Tüm gurbetçiler izne geliyor. Biz de Kurban Bayramı vesilesiyle erken gelenlerdeniz. İslam alemi ve Osmanlı için önemli şehirlerden olan Edirne'de Selimiye Camii'ni görmeden gitmek olmaz dedik. Burada da tarihi davulcularımızla karşılaştık. Güreşler başlıyor. Gurbetçilere ben direkt memleketlerine gitmeden önce Selimiye Camii'ni ve Edirne'deki güzellikleri görmeden gitmemelerini tavsiye ediyorum. Her gurbetçi buradaki ortamı gördüğünde geçmişi hatırlar. Geçmişimizi çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor onun için buraları es geçmeyelim" dedi.
Hollanda'dan gelen gurbetçi arkadaşı Mustafa Polat ile birlikte Edirne'ye gelen Senegalli Eddie Disgne davulzurnanın çaldığı ritimlere eşlik ederek video çekti.

“Davul ve zurnanın ritmini çok sevdim”
Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve çok sevdiğini söyleyen Eddie Disgne, "Bu şehri ziyaret etik. Selimiye Camii çok hoş. Davul ve zurnanın ritmini çok sevdim. Yağlı güreşleri de izlemek istiyorum. Yağlı güreşleri televizyondan daha önce izlemiştim. Ama şimdi canlı olarak izlemek istiyorum" dedi.
Davulzurna ekibi esnaf ziyaretinin ardından çeşitli ezgiler eşliğinde Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti. Davulzurna ekibine bahşiş veren Edirne Valisi Kırbıyık, şeften bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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