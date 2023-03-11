Edirne TOKİ kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, tarihin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş depremi nedeniyle ertelenen TOKİ kura çekimi 8 Mart günü itibarıyla İzmir ve Afyonkarahisar çekilişleri ile başladı. 11 Mart Edirne TOKİ kura çekimi sonuçlarının açıklanmasının ardından 2+1 ve 3+1 sosyal konuta hak kazananların isim listesi netleşecek. İşte, Edirne TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi....