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Edirne TOKİ'leri canlı yayında çekiliyor! 11 Mart Edirne TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

Edirne TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi araştırmaları 11 Mart Cumartesi gününde hız kazandı. Edirne'nin Merkez, Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez ve Süloğlu ilçelerinde inşa edilecek sosyal konutların hak sahiplerinin belirleneceği Edirne TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden izlenebilecek. İşte, 11 Mart 2023 TOKİ Edirne kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ve kura sonuçları kazanan isim listesi sorgulama hakkında merak edilen detaylar...

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  • EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 11 Mart 2023 Edirne TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi

    Edirne TOKİ kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, tarihin en büyük sosyal konut projesine başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş depremi nedeniyle ertelenen TOKİ kura çekimi 8 Mart günü itibarıyla İzmir ve Afyonkarahisar çekilişleri ile başladı. 11 Mart Edirne TOKİ kura çekimi sonuçlarının açıklanmasının ardından 2+1 ve 3+1 sosyal konuta hak kazananların isim listesi netleşecek. İşte, Edirne TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi....
  • EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 11 Mart 2023 Edirne TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi

    TOKİ EDİRNE KURALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Edirne TOKİ kura çekimi 11 Mart 2023 Cumartesi günü Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde saat 10:00'da çekilecek.

    TOKİ EDİRNE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 11 Mart 2023 Edirne TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi

    TOKİ EDİRNE KONUTLARI NERELERE İNŞA EDİLECEK?

    EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 284 konut

    EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ (YENİMUHACİR) 154 konut

    EDİRNE İLİ ENEZ İLÇESİ 140 konut

    EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇESİ HADIMAĞA MAHALLESİ 120 konut

    EDİRNE İLİ SÜLOĞLU İLÇESİ 120 konut

    EDİRNE İLİ UZUNKÖPRÜ İLÇESİ MESÇİT MAHALLESİ 106 konut

    EDİRNE İLİ İPSALA İLÇESİ (ESETÇE) 106 konut

    EDİRNE İLİ MERİÇ İLÇESİ (SUBAŞI) 100 konut

    EDİRNE İLİ UZUNKÖPRÜ İLÇESİ (KIRCASALİH) 90 konut

    EDİRNE İLİ İPSALA İLÇESİ (YENİKARPUZLU) 70 konut

    EDİRNE İLİ İPSALA İLÇESİ BAYRAMBEY MAHALLESİ 60 konut
  • EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 11 Mart 2023 Edirne TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi

    EDİRNE TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    EDİRNE TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 11 Mart 2023 Edirne TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi

    TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 11 Mart 2023 Edirne TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi

    YENİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ YAYINLANDI!

    8-14 Mart İzmir 12.400 konut

    8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut

    11 Mart Edirne 1.363 konut

    12 Mart Kırıklareli 1.189 konut

    13-14 mart Tekirdağ 3.098 konut
  • EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 11 Mart 2023 Edirne TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 ve 3+1 kazananlar isim listesi

    TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-evlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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