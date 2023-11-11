Edirne’de araçların hurdaya döndüğü kazada 6 kişi yaralandı

Havsa ilçesinde Edirne istikametine giden A.C.'nin kullandığı otomobil ile F.V.'nin kullandığı plakalı hafif ticari araç, Edirne'nin Kırklareli kavşağında çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri paramparça olup hurdaya dönerken, hafif ticari araçta da ağır hasar oluştu. Araçlarda bulunan yaralılar, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kontrollü bölgeye çıkarıldı.

SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 6 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri kazanın yaşandığı yerde, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.