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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Popçu Edis, Harbiye Açıkhava sahnesinde şarkıları, dansları ve sahne şovlarıyla 7'den 70'e kendisini dinlemeye gelen herkesi kendisine hayran bıraktı. "Perişanım" şarkısıyla sahneye çıkan Edis, şarkıları ve danslarıyla açıkhava sahnesini salladı. Edis'e "Kainat" şarkısında ise Ekin Beril ve anıl Piyancı eşlik etti.

"BİRBİRİMİZDEN ÇOK UZAK KALDIK"

Sahnede kaldığı sürece 24 şarkı seslendiren Edis, yaptığı konuşmada pandemi nedeniyle hayranlarıyla bir daha bir araya hiç gelemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Ünlü şarkıcı, "Çok uzun zamandır uzak kaldık birbirimizden. Hiç bir araya gelemeyeceğimizi düşünüyordum." dedi.

KONSER GELİRİ AHBAP'A!

Ülkemizdeki yangınlar ilgili de konuşan Edis, "Hepimiz çok üzgünüz. Herkesin hassasiyetini biliyorum, zor günlerden geçiyoruz. Bu hataların tekrar yaşanmamasını istiyoruz. Öncelikle hayatını kaybeden tüm canlılarımızı anıyorum ve orada canla, başla mücadele eden emekçi halkımıza da selam olsun. Burada bugün aldığınız tüm biletler AHBAP aracılığıyla ihtiyacı olanlara iletilecek." ifadelerini kullandı.