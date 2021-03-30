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HaberlerMüzikEdis'in 'Martılar' adlı şarkısı zirveye yerleşti - Magazin haberleri
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Edis'in 'Martılar' adlı şarkısı zirveye yerleşti

Geçen cuma dinleyici ile buluşan Edis'in son şarkısı 'Martılar' dijital platformlarda gördüğü büyük ilgiyle zirveye yerleşti

Edis'in 'Martılar' adlı şarkısı zirveye yerleşti - Magazin haberleri
'Martılar' zirveye yerleşti
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HABERTURK.COM

Edis'in 'Martılar' adlı şarkısı, tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Müziğin nabzını tutan dijital platformlardaki listelere üst sıralardan giren 'Martılar', Apple Music Top 100’de 1 numara. Spotify Türkiye Top 50 listesinde de zirveyi kimseye bırakmayan 'Martılar', Spotify’da 2021’nin bir gün içinde en çok dinlenen şarkısı oldu. Edis’in başarısı bununla da bitmiyor.

YouTube Türkiye trendlerinde 4 numaraya kadar çıkan şarkı, dünya trendlerinde de 34'ncülüğe yükseldi. 'Shazam'lanan Türkçe şarkılar arasında yükselişe geçen 'Martılar' Fizy'de ise 'En Çok Paylaşılan Şarkı' oldu.

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