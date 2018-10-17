Edvina Sponza, özel hayatı ile magazin sayfalarının çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener eşinin kendisini aldattığını açıklamıştı. İbrahim Kutluay'ın birlikte olduğu kişi sosyetik güzel Edvina Sponza çıkmıştı. Peki, Edvina Sponza kimdir? Edvina Sponza kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

EDVİNA SPONZA KİMDİR?

Edvina Sponza ünlü Sponza Mücevhecisinin kızıdır. Cemiyet hayatının önemli isimlerinden olan Edvina Sponza, Fiba Holding Başkanının oğlu Murat Özyeğin'in de eski karısıdır. Edvina Sponza 3 çocuk annesidir.

Adı son zamanlarda İbrahim Kutluay ile anılan ve İbrahim Kutluay ile Demet Şener evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen Edvina Sponza, eski eşi Murat Özyeğin ile 2001 yılında evlenmiştir. Bu evlilikten Ege, Yaz ve Lal adında 3 çocukları bulunan çift boşanma kararı aldıktan sonra, Edvina Sponza hem kendisi hem de çocukları için istediği yüklü tazminat ile gündeme gelmişti.

Şimdilerde ise İbrahim Kutluay'la bir beraberlik yaşadığı iddialarıyla gündeme geliyor.

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