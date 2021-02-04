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Efecan Şenolsun Elit İşcan davasında flaş gelişme!

Cumhuriyet Savcısı, sanık Efecan Şenolsun'un, aynı dizide rol aldığı oyuncu Elit İşcan'a yönelik "cinsel saldırı" suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti

Efecan Şenolsun Elit İşcan davasında flaş gelişme!
AA

Dizi oyuncusu Efecan Şenolsun, aynı dizide rol aldığı oyuncu Elit İşcan'a yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Elit İşcan, sanık Efecan Şenolsun ve avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Müslüm Erboğa esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Efecan Şenolsun ile müşteki Elit İşcan'ın 7 Haziran 2018 tarihinde çekimleri yapılan bir dizide aynı sette beraber çalıştıkları anlatıldı.

Olay günü müşteki İşcan'ın karavanda bulunduğu sırada sanık Şenolsun'un geldiği anlatılan mütalaada, yanlarında başka şahısların da bulunduğu sırada aralarında sürtüşme yaşandığı, ardından müşteki İşcan'ın dışarı çıkıp duvar üstünde oturduğu sırada sanık Şenolsun'un yanına gelerek öpmeye çalıştığı ve belinden tuttuğu kaydedildi.

Mütalaada, bu sırada müşteki İşcan'ın kendisini geri çektiği, ancak sanık Şenolsun'un aradan bir süre geçtikten sonra arkasından gelerek sarılmaya çalıştığı ve cinsel saldırıda bulunduğu kaydedildi.

Mütalaada, bu nedenle sanık Efecan Şenolsun'un "cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması, "alenen hakaret" suçunu işlediğine dair yeterli delil elde edilemediğinden bu suçtan beraatine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan müşteki Elit İşcan, sanığın hakaret suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Efecan Şenolsun da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre istedi.

Söz verilen taraf avukatları da mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Elit İşcan ile şüpheli Efecan Şenolsun'un internet üzerinden yayınlanan bir dizide birlikte rol aldıkları anlatılıyor.

İddianamede, Efecan Şenolsun'un rol arkadaşı Elit İşcan'a yönelik "İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel saldırı" ve "alenen hakaret" suçlarını işlediği iddiasıyla 7 yıl 9 ay 15 günden, 17 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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