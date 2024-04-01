Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Efeler Ligi'nde Spor Toto deplasmanda kazandı avantajı aldı - Voleybol Haberleri

        Efeler Ligi'nde Spor Toto deplasmanda kazandı avantajı aldı

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off'unda Spor Toto deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 20:23 Güncelleme: 01.04.2024 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Spor Toto deplasmanda kazandı avantajı aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Spor Toto, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.

        İki galibiyete ulaşacak ekibin bir üst tura çıkacağı eşleşmede ikinci maç, 4 Nisan Perşembe günü Ankara'da oynanacak.

        Salon: Atatürk

        Hakemler: İsmail Yıldırım, Turgut Uzunçakmak

        Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Emin Gök, Uriarte, Uğur Kılınç (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Azizcan Ataoğlan, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya)

        Spor Toto: Selçuk Keskin, Sercan Yüksel Bıdak, Petric, Sharifi, Mustafa Cengiz, Vucicevic (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Mustafa Koç, Berezhko, Ekrem Caner Çiçekoğlu)

        Setler: 21-25, 25-16, 25-22, 27-29, 11-15

        Süre: 146 dakika (26, 29, 34, 38, 19)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail çekilince Şifa Hastanesi'ndeki vahşet ortaya çıktı
        İsrail çekilince Şifa Hastanesi'ndeki vahşet ortaya çıktı
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!