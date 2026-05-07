EFES-2026 Tatbikatı'nın Mayın Avlama Harekatı İzmir'de gerçekleştirildi
Aydın sınıfı mayın avlama gemisi TCG Akçaydaki askeri personel, Hafif Otonom Sualtı Aracını (HOSA) mayınlı bölgeye indirdi
Tatbikata, Aydın sınıfı mayın avlama gemisi TCG Ayvalık (M-267) da (arkada) katıldı. Aydın sınıfı mayın avlama gemisi TCG Akçaydaki (M-270) Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) suya indirilmek üzere hazırlandı.
Aydın sınıfı mayın avlama gemisi TCG Akçaydaki askeri personel, Hafif Otonom Sualtı Aracını (HOSA) mayınlı bölgeye indirdi.
Botla mayının olduğu alana geçen 2 dalgıç, gemide hazırladıkları patlayıcı maddeyi mayına yerleştirdikten sonra güvenli bölgeye geçip, mayını etkisiz hale getirdi.
Aydın sınıfı mayın avlama gemisi TCG Akçaydaki askeri personel, mayını imha etmek için patlayıcı madde hazırladı.
Dalgıç, patlayıcı maddeyi mayına yerleştirmek için Aydın sınıfı mayın avlama gemisi TCG Akçayda (M-270) hazırlandı.
Tatbikata, Aydın sınıfı mayın avlama gemisi TCG Ayvalık (M-267) da katıldı. Aydın sınıfı mayın avlama gemisi TCG Akçaydaki askeri personel, Hafif Otonom Sualtı Aracını (HOSA) mayınlı bölgeye indirmek için hazırlandı.
