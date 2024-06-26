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        Haberler Bilgi Ekonomi Efor Çay halka arz oluyor! 2024 Efor Çay halka arz tarihi ne zaman, kaç lot veriyor, hisse fiyatı ve kodu nedir?

        Efor Çay halka arz oluyor! Efor Çay halka arz tarihi ne zaman, kaç lot veriyor, hisse fiyatı ve kodu nedir?

        SPK tarafından onaylanan Efor Çay halka arz oluyor. Halka arz fiyatı pay başına 14,50 lira olarak belirlenen şirket EFORC kodu ile Halk arz oluyor. 26 Haziran yani bugün talep toplamaya başlayan şirket; nominal değeri 90 milyon lira olan payları satışa çıkacak. Peki Efor Çay halka arz tarihi ne zaman, kaç lot veriyor, hisse fiyatı ve kodu nedir? İşte Efor Çay halka arz detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 17:20 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:30
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        Halka arz Haziran ayı takvimi dahilinde Efor Çay halka arz oluyor. BİST kodu, EFORC olarak belirlenen şirketin halka arz tarihleri, hisse fiyatı merak ediliyor. İşte, Efor Çay hisse fiyatı, lot dağıtımı, halka arz tarihleri...

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        EFOR ÇAY SANAYİ HİSSE FİYATI NEDİR?

        Firmanın hisse fiyatı 14,50 TL olarak belirlendi.

        EFOR ÇAY SANAYİ KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma toplamda 90 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şu şekilde;

        - 1.1 Milyon katılım ~ 61 Lot (884 TL)

        - 1.5 Milyon katılım ~ 45 Lot (652 TL

        - 1.9 Milyon katılım ~ 36 Lot (522 TL)

        - 2.3 Milyon katılım ~ 30 Lot (435 TL)

        - 2.7 Milyon katılım ~ 25 Lot (362 TL)

        - 3.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (319 TL)

        - 3.5 Milyon katılım ~ 20 Lot (290 TL)

        - 3.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (261 TL)

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        EFOR ÇAY SANAYİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma 26-27-28 Haziran 2024 tarihinde talep toplayacak.

        EFOR ÇAY SANAYİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        Yüzde 25 yatırımcılar,

        Yüzde 5 girişim sermayesi yatırımı,

        Yüzde 30 finansal borçların ödenmesi

        Yüzde 40 işletme sermayesi.

        EFOR ÇAY SANAYİ DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Efor Çay Sanayi'nin halka arz büyüklüğü 1.3 milyar TL olarak açıklandı. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılamıyor ancak katılım endeksine uygun.

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