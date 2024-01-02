'Efsane'nin tanıtım filmi yayınlandı

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Çorum'un eşsiz doğası ve tarihi evlerinde çekilen 'Efsane', izleyicilerle 2 Şubat'ta buluşacak. Komedi türündeki film; 7 bin yıllık yoğurdun sırrını beyezperdeye eğlenceli bir dille yansıtacak.

Filmin Konusu:

Çorum'da yaşayan 'Sadık' ve ailesi binlerce yıllık aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmakta, yoğurtlarının lezzeti ve şifasıyla bilinmektedirler. Bu efsane yoğurdun sırrı ise ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanmakta ve yoğurtları o yapmaktadır. Ancak bir yaz günü dedenin evinin çatısına kar yağması her şeyi değiştirecektir… Efsaneye göre sırra sahip olanın çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına aktarılmalı, aileden başka birine el verilmelidir. Eğer verilmezse, ailenin başına büyük felaketler gelecek ve helak olacaklardır. Bir an önce el verilmesi için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm fertleri bir araya gelmelidir. Buna 'Sadık'ın İstanbul'da yaşayan ve ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi 'Özgür'de dâhildir. İkiz kardeşler 'Sadık' ve 'Özgür' binlerce yıldır nesilden nesile aktarılan efsane yoğurdun sırrını Dede'lerinden alabilmek için amansız bir mücadeleye girişeceklerdir.