Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Mati bölgesinde ormanlık alanda çıkan ve en az 81 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangında; 2012 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü yönetmen Theo Angelopoulos’un da evi yandı.

Angelopoulos’un evindeki bütün arşivi, kitapları, notları, özel yazışmaları, eşyalarıyla birlikte kül oldu.

Ünlü yönetmenin eşi Phoebe Economopulos, "Ev tamamen yok oldu. Eşimin kitapları, tanınmış insanlardan gelen mektuplar, yazarların ona adadığı tüm kitaplar yok oldu. Theodore'un tüm fikri mülkiyeti ve yazıları yok oldu." ifadelerini kullandı.

Sonsuzluk ve Bir Gün isimli filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanan ve Kumpanya ve Ağlayan Çayır gibi filmleriyle sinemaseverlerin hafızlarına kazınan Yunan yönetmen 2012 yılında Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik krizle ilgili bir film çekerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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