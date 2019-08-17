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Efsanenin Yükselişi filmi oyuncuları kimler? Efsanenin Yükselişi konusu nedir?

Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak olan Efsanenin Yükselişi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Başrolünü Boran Jing üstleniyor. İşte Efsanenin Yükselişi filmi hakkında bilgiler haberimizde...

Efsanenin Yükselişi

Efsanenin Yükselilişi oyuncuları kimler? Efsanenin Yükselilişi konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2014 yılı yapımı olan dram aksiyon türündeki film bu akşam Kanal D ekranlarında...

EFSANENİN YÜKSELİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Henüz küçük yaşlardayken babası gözünün önünde öldürülen bir çocuk yıllar boyunca babasının intikamını alma isteğiyle büyümüş ve bunun için mücadele etmiştir. Küçük çocuk yaşı ilerleyince intikam almaya hazır hale gelir ve bunun için büyük bir maceranın içerisine atılır.

EFSANENİN YÜKSELİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Efsanenin Yükseliş filminin başrollerinde Boran Jing, Cho-Lam Wong, Eddie Peng, Luodan Wang, Sammo Kam-Bo Hung ve Tony Ka Fai Leung yer alıyor.

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