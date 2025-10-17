Efsanevi sinema yıldızı Brigitte Bardot hastaneye kaldırıldı

Efsanevi Fransız oyuncu Brigitte Bardot, hastaneye kaldırıldı. Fransız medyası, 91 yaşındaki film yıldızının, 'ciddi bir hastalık' nedeniyle üç haftadır hastanede yattığını duyururken, konuyla ilgili daha fazla açıklama yapılmadığını belirtti.

Fransa'nın Saint-Tropez şehrinde yaşayan yıldızın, Toulon'daki bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bardot'nun ameliyat geçirdiği ve şu anda iyileşmekte olduğu, doktorların durumunu izlemeye devam edeceği bildirildi.

Temmuz 2023'te, sanatçının Saint-Tropez'de artan sıcaklıklar nedeniyle solunum problemleri yaşadığı duyurulmuştu. Nefes almada zorluk çekmesinin ardından, sanatçıya Fransa'nın güneyindeki evinde sağlık görevlileri tarafından müdahale edilmişti.

REKLAM

Oyuncunun eşi Bernard d'Ormale, o dönemde verdiği demeçte; "Belirli bir yaştaki tüm insanlar gibi, o da artık sıcağa dayanamıyor" demişti.

Brigitte Bardot, 1952'de 'Bikinili Kız' filmiyle sinemada çıkış yaptı ve savaş sonrası dönemin en ünlü Fransız film yıldızlarından biri oldu.

Brigitte Bardot, 1956'da, Hollywood sansürlerinin kesintilerine rağmen ABD'de vizyona giren en yüksek hasılatlı yabancı film olan ve ayrı yaşadığı Roger Vadim'in 'Ve Tanrı Kadını Yarattı' filminde başrol oynadı.