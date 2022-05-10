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EGD'nin yeni yönetimi belli oldu

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin 6. Olağan Genel Kurul’u toplantısında Recep Erçin Dernek Başkanı olarak seçildi. Habertürk.com Editörü Rahim Ak, derneğin saymanlık görevini üstlendi. Bloomberg HT Muhabiri Burak Karagöz, yönetim kurulu yedek üyeleri arasında yer aldı.

EGD'nin yeni yönetimi belli oldu
AA

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin 6. Olağan Genel Kurul’u 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü gerçekleşti.
Üyelerin katılımı ile 6'ıncısı düzenlenen EGD Genel Kurulu kapsamında derneğin yönetim kurulunda yer alacak isimler belirlendi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin 6. Olağan Genel Kurulu'nun ardından yapılan ilk toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı da belirlendi.

Toplantıda Recep Erçin'in Dernek Başkanı olmasına karar verildi.

Barış Ergin Başkan Vekilliğine seçilirken, Başkan Yardımcılığı görevlerine Özgül Öztürk ve Mehmet Uluğtürkan getirildi.

Derneğin genel sekreterliğini Murat Gülderen, saymanlığını Rahim Ak üstlendi. Sibel Atik Dalkaya, Aysel Yücel, Burak Coşan, Murat Birinci, Ceyhun Kuburlu ise derneğin yönetim kurulu üyesi oldu.

Genel Kurul Toplantısı sonrası Kurucu Başkan Celal Toprak’ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına getirilmesi kararlaştırıldı.

Derneğin yönetim kurulu yedek üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

"Sayime Başçı, Hasan Arslan, Ali Yıldırım, Burak Karagöz, Taylan Büyükşahin, Yavuz Müftüoğlu, Kaan Zenginli, Arzu Kurum, Şuayip Alabay, Gülay Sarıkaya, Şenay Büyükköşdere."

Denetim kurul asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

Kerim Ülker, Seda Tabak, Cemre Nur Karaca, Belgin Yakışan Mutlu, Ömer Temur

Denetim Kurulu yedek üyeleri şu isimlerden oluştu:

Cuma Cinkılıç, Serap Doğan, Gündüz Üç, Tuba Aşıcı, Merve Sibel Sili

Onur Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

Ruhi Sanyer, Mustafa Kemal Çolak, Meliha Okur, Perihan Çakıroğlu, Metin Can

Onur Kurulu yedek üyeleri şu isimlerden oluştu:;

Sedat Yılmaz, Hamit Varol, Engin Çağlar, Arzu Maliki, İrfan Yaran.

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