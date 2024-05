Ege Can Sal'dan 'Davet'

Son dönemde yayınladığı sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıları ile Türk pop müziğine yeni bir soluk getiren Ege Can Sal; yepyeni çalışması 'Davet' ile hitlerine bir yenisini daha ekliyor.

Ege Can Sal'ın kendine özgü güçlü yorumu, söz yazarı ve besteci kimliği ve aranjesiyle dikkatleri üzerine topladığı 'Davet', 3 Mayıs tarihinde Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor. Şarkının sözü Ege Can Sal ve Alper Can İratçı’ya, bestesi Ege Can Sal’a ait. Şarkının aranjesini ise Tawana üstlendi.