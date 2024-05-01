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        Haberler Müzik Ege Can Sal'dan 'Davet'

        Ege Can Sal'dan 'Davet'

        Ege Can Sal, yeni şarkısı 'Davet' adlı yeni şarkısını sevenleriyle buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 17:32 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:32
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        'Davet'i çıkardı
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        Son dönemde yayınladığı sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıları ile Türk pop müziğine yeni bir soluk getiren Ege Can Sal; yepyeni çalışması 'Davet' ile hitlerine bir yenisini daha ekliyor.

        Ege Can Sal'ın kendine özgü güçlü yorumu, söz yazarı ve besteci kimliği ve aranjesiyle dikkatleri üzerine topladığı 'Davet', 3 Mayıs tarihinde Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor. Şarkının sözü Ege Can Sal ve Alper Can İratçı’ya, bestesi Ege Can Sal’a ait. Şarkının aranjesini ise Tawana üstlendi.

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        #davet
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