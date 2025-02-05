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        Haberler Gündem Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde saat 05.21'de 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 06:02 Güncelleme: 05.02.2025 - 06:02
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        Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
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        Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.21'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

        SON 24 SAATTE 313 DEPREM OLDU

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Ege Denizi'nde son 24 saatte 313 deprem meydana geldiğini bildirdi.

        AA'nın haberine göre; Prof. Dr. Akgün, son 24 saatte Ege Denizi'nde büyüklüğü 1,8 ile 5,2 arasında 313 sarsıntı kaydedildiğini belirtti.

        Aynı bölgede 2011-2012 yıllarında da benzer bir sismik aktivite yoğunluğu yaşandığına değinen Prof. Dr. Akgün, bu aktivitenin 14 ay sürdüğünü, ancak herhangi bir volkanik aktiviteye yol açmadığını ifade etti.

        Prof. Dr. Aykut Akgün, depremlerin nedenine ilişkin kesin kanaat geliştirecek nitelikte somut bulguların söz konusu olmadığı bilgisini paylaşarak, bulgular olmadan yapılacak yorumların spekülatif olacağını bildirdi.

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