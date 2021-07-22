İzmir Karaburun açıklarında peş peşe korkutan depremler! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 20.58'de merkez üssü Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde meydana geldi. Karaburun'a 52,85 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 6,91 kilometre olarak belirlendi.

Bu depremden 30 dakika sonra saat 21.28'de merkez üssü yine Ege Denizi'nin Karaburun açıklarında 3,5 büyüklünde ikinci deprem meydana geldi. Karaburun'a 29,45 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 7,06 kilometre olarak ölçülürken saat 02.03 sıralarında yine aynı bölgede 3,7 büyüklünde üçüncü deprem meydana geldi. Karaburun'a 41,09 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 25,06 olarak kaydedildi.

Bu depremden 16 dakika sonra 02,19 sıralarında merkez üssü yine Karaburun açıklarında 3,6 büyüklünde dördüncü deprem meydana geldi. Karaburun'a 39,65 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 21,12 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki beşinci sarsıntı, saat 03.48'de ve 21,95 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40,65 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'nde Karaburun açıklarında meydana gelen deprem, saat 04.20'de ve 23,10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntının merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40,94 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir ile bazı ilçelerinden hissedilen depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı.