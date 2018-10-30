Ege'nin Hamsisi dün akşam 15. son bölümü ile ekranlara geldi. Kahramanlarımız, kavga etmek yerine eski bir Anadolu geleneğini Karadeniz’e uyarlayarak karşılıklı aşık atışması yaparlar. İşte, Ege'nin Hamsisi 16. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

EGE'NİN HAMSİSİ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

16. Bölüm 1. fragman:

Yangında Yaralanan Deniz, Yoğun Bakıma Alınıyor...

Sığacık’taki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Ege’nin Hamsisi’yle çok daha şenlikli geçecek... Şevket’in muhlama dükkanında çıkan yangına gözü kapalı dalıp yaralanan ve yoğun bakıma alınan Deniz, Şevket ve Fikret’in kalbini kazanabilecek mi?

Müstakbel kayınpederinin teknesini tamir eden ve onunla balığa çıkan Deniz, Zeynep’i isteme konusunu açabilecek mi?

Ege ve Karadeniz yemekleri aynı mutfakta pişerse ne olur? Melahat ve Şevket arasında yaşananlar gerilimin dozunu artıracak...

Denizde Tekneyle Açılan Aşıkları, Dönüşte Bekleyen Büyük Sürpriz!

Zeynep’le birlikte denize açılan ve babasını kaybettiği yerde duygusal anlar yaşayan Deniz’i finalda bekleyen büyük sürpriz ne?...

Alman Nişanlısına Oyun Oynayan Nuri’yi Bekleyen Büyük Tehlike!

Alman nişanlısına oyun oynayan ve Nuri’yi bekleyen büyük tehlike ne?

Ege’nin Hamsisi’nin 16. bölümü, 5 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında.

EGE'NİN HAMSİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Müstakbel Damat ve Kayınpederi Arasındaki Buzlar Eriyor...

Müstakbel kayınpederinin attığı tokat sonrası onun restoranından ayrılan ve köprüleri atan Deniz (Uraz Kaygılaroğlu), büyük aşkı Zeynep (Bestemsu Özdemir) uğruna barış ilan etmeye karar verir. Firtuna Şevket’in (Uğur Çavuşoğlu) takasını tamir eden Deniz, müstakbel kayınpederiyle açıldığı denizde aradaki buzları eritir...

Karadeniz Usulü Aşık Atışması

Son zamanlarda üst üste yaşanan olaylar Şevket ve Melahat arasındaki gerginliği doruğa çıkarır... Kahramanlarımız, kavga etmek yerine eski bir Anadolu geleneğini Karadeniz’e uyarlayarak karşılıklı aşık atışması yaparlar... Kemençe eşliğindeki Karadeniz usulü aşık atışmasına aile bireyleri de eşlik eder, renkli görüntüler yaşanır...

Mahalleyi Gözyaşlarına Boğan Yangın!

Mahallede kimliği belirsiz kişilerce çıkarılan bir yangın, Seferihisar-Sığacık futbol karşılaşmasında eğlenceli saatler geçiren mahalleliyi gözyaşlarına boğar... Yangın söndürülebilecek mi? Zaman zaman yaşadıkları küskünlükleri başlarına gelen acı olaylarda unutarak kenetlenen, birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen kasaba halkı bu korkunç geceyi atlatabilecek mi?

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