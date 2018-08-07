Ege'nin Hamsisi 5. yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. Şevket ile Melahat'ın arasındaki çekişmenin iyice arttığı fragmanda, Şevket'in ablası Fikret damga vuruyor. Ege'nin Hamsisi 4. son bölümde yaşananlar ve 5. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

EGE'NİN HAMSİSİ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EGE'NİN HAMSİSİ 4. SON BÖLÜM

Melahat ve Şevket arasındaki kavga gitgide tırmanırken, kasabada da her şey birbirine girmiştir. Melahat, Şevket’in tahmin ettiğinden daha inatçı çıkar. Bu bir yandan onu sinirlendirse de; diğer taraftan hoşuna gitmektedir. Rakibi dişlidir. Ancak Şevket üst üste yediği darbelerin sonunda herkesi şaşkına çevirecek bir tepki verir. Şevket’in bu tepkisi Karadeniz’de doğup büyüyen ve asla orayı terk etmeyecek olan ablası Fikret’in kulağına kadar gider. Fikret, ajanı Dursun'dan Şevket'le ilgili aldığı bir haberle Rize'den savaş bayraklarını çeker ve yanına Karadeniz’in havasını, suyunu, toprağını alarak Ege’nin yolunu tutar. Deniz ve Zeynep'in tarafındaysa buzlar erimeye başlamıştır. Zeynep babası Şevket'e, Deniz de annesi Melahat'a destek olmaya çalışırken, hesapta olmayan bir anlaşmazlığın içine düşerler.

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