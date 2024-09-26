Ege'nin Kapadokya'sı Kula Peribacaları hayran bırakıyor

İZMİR-ANKARA ASFALTINA YAKIN

Kula Peribacaları Tabiat Anıtı'nın İzmir-Ankara asfaltına çok yakın olmasına dikkat çeken Karakuzu, "Bu nedenle geçiş esnasında da rahatlıkla görünebiliyor. Burası, yoldan geçen münferit kişilerin ve turların da özellikle burayı görme isteğiyle jeoparkın en çok ziyaret alan noktalarından biri. Net bir sayı veremeyiz ama gerçekten çok fazla ziyaretçisi var" diye konuştu.