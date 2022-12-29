Halk arasında ham üzümlere denilen koruk, olgunlaşmamış koruk üzümlerinden suyu elde edilerek tüketilebilir. Tamamen doğal olan koruk suyunun sağlığa olan faydaları ise göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Şifasının yanında yemeklere de lezzet katan koruk, özellikle Avrupa’da ve Anadolu’da sıklıkla tüketilmektedir. Ege mutfağının vazgeçilmezlerinden olan koruğun faydalarını sizler için derledik.