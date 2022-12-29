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Ege’den gelen şifa! Mutlaka tüketilmeli: Beyne zarar veren amiplerle mücadele diyor, ödem atıyor, kalbi güçlendiriyor!

Yaz aylarında özellikle Ege sofralarında yer bulan koruk, lezzetli olmasının yanında faydalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Son zamanlarda uzmanların önerilerinden biri olan koruk, yemeklere lezzet katıyor ve şifa kaynağı olarak biliniyor. İşte koruğun faydaları…

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  • Ege’den gelen şifa! Mutlaka tüketilmeli: Beyne zarar veren amiplerle mücadele diyor, ödem atıyor, kalbi güçlendiriyor!

    Halk arasında ham üzümlere denilen koruk, olgunlaşmamış koruk üzümlerinden suyu elde edilerek tüketilebilir. Tamamen doğal olan koruk suyunun sağlığa olan faydaları ise göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Şifasının yanında yemeklere de lezzet katan koruk, özellikle Avrupa’da ve Anadolu’da sıklıkla tüketilmektedir. Ege mutfağının vazgeçilmezlerinden olan koruğun faydalarını sizler için derledik.
  • Ege’den gelen şifa! Mutlaka tüketilmeli: Beyne zarar veren amiplerle mücadele diyor, ödem atıyor, kalbi güçlendiriyor!

    KORUK FAYDALARI NEDİR?

    Koruğun bilinen faydaları şu şekildedir;

    Sindirim sistemini düzenler ve kabızlık sorunlarını ortadan kaldırır,

    Şişkinliğe iyi gelir,

    Bağışıklık sistemini güçlendirir,

    Ödem atar,

    Bağırsak tembelliğini yok eder,

    Cildi parlatır,

    Göz ağrılarını geçirir,

    Göz dinlendirir,

    Antioksidandır,

    Kanser hücrelerinin yayılmasını engeller,

    Beyne giden amiplerle savaşır.
  • Ege’den gelen şifa! Mutlaka tüketilmeli: Beyne zarar veren amiplerle mücadele diyor, ödem atıyor, kalbi güçlendiriyor!

    KORUK ZARARLARI NEDİR?

    Koruk suyunun bilinen bir zararı veya yan etkisi bulunmamaktadır. Bilinmesi gerekenler; fazla şekerli koruk suyu şeker hastalarına önerilmez ve koruk suyunda fazla kalori vardır aşırı tüketimi kilo alımına sebebiyet verebilir.
  • Ege’den gelen şifa! Mutlaka tüketilmeli: Beyne zarar veren amiplerle mücadele diyor, ödem atıyor, kalbi güçlendiriyor!

    KORUK NASIL TÜKETİLİR?

    Yaz aylarında yaptığınız koruk suyunun içerisine buz ekleyip tüketebilirsiniz. Salatalarınıza ilave edebilirsiniz. Yemeklerinizin içerisinde kullanabilirsiniz. Korukları direkt olarak baharatlayıp, terlettikten sonra tüketebilirsiniz. 
  • Ege’den gelen şifa! Mutlaka tüketilmeli: Beyne zarar veren amiplerle mücadele diyor, ödem atıyor, kalbi güçlendiriyor!

    KORUK SUYU NASIL YAPILIR?

    500 gram koruğun dallarını temizleyin. Tencerenin içerisine eklenen korukların üzerini geçecek kadar su ilave edin. Bir çay bardağı taze sıkılmış limon suyu ve bir su bardağı toz şekeri kaynamakta olan koruk suyuna ekleyin. 1 saat boyunca pişirdiğiniz koruk suyunu soğuduğu zaman tüketebilirsiniz.
  • Ege’den gelen şifa! Mutlaka tüketilmeli: Beyne zarar veren amiplerle mücadele diyor, ödem atıyor, kalbi güçlendiriyor!

    KORUK BESİN DEĞERİ

    Miktar (g): 100

    Kalori (kcal): 66

    Yağ (g): 0.4

    Karbonhidrat (g): 17

    Protein (g): 0.6

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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