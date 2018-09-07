Egersunds - Arendal maçı ne zaman?

Norveç 2.Lig Grup 2 heyecanı devam ediyor. Egersunds , 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Arendal takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Egersunds 30 puanla 3. sırada, Arendal 30 puanla 4. sırada bulunuyor. Egersunds , son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Arendal, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 396 kodlu maçı oynayanlar; Egersunds galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Arendal galibiyet oranı 0.00.
Egersunds son hafta oynanan Vindbjart maçında 1-2 yenildi.
Arendal ise Odd Grenland B maçında 4-1 yenildi.
Egersunds , evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 7 gol yedi.
Arendal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Arendal, 9 gol atarken 8 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ