Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Eğitim endüstrisinde devrimsel gelişmeler… Üretken yapay zeka-GenAI

        Eğitim endüstrisinde devrimsel gelişmeler… Üretken yapay zeka-GenAI

        Çağımızın gerçeği yapay zeka eğitim için de önemli bir kavram. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Keskin, konuyu değerlendirdiği yazısında şöyle diyor: Üretken yapay zeka, öğrenciler için kişiselleştirilmiş çalışma materyalleri hazırlayarak, öğrencilere odaklanmaları gereken alanlarda derinlemesine bilgiler sunacak. Akademisyenlerin de öğretim ve araştırma süreçleri daha hızlı, verimli ve etkili hale gelebilecek…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 17:14 Güncelleme: 11.09.2024 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eğitim endüstrisinde devrimsel gelişmeler… Üretken yapay zeka-GenAI
        ABONE OL
        ABONE OL

        Prof. Dr. Halit Keskin (Yıldız Teknik Üniversitesi-İİBF Dekanı)

        Yapay zeka ve üretken yapay zekanın mevcut eğitim pratiklerini devrim niteliğinde gelişmelerle değiştireceği çok açıktır. Geleceğin eğitim metodolojileri dramatik bir şekilde oldukça farklı bir yapıya bürünecektir. Sadece yapay zeka, üretken yapay zeka değil artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik gibi sürükleyici teknolojiler de eğitim metodolojilerinin vazgeçilmez bir parçası olacaktır.

        Prof. Dr. Halit Keskin
        Prof. Dr. Halit Keskin

        Üretken yapay zeka, yüksek öğretimde üç temel alanı derinlemesine dönüştürmeye başladı bile… Etkisi derin olacak; öğrenciler, akademisyenler ve üniversite… Öğrenme, öğretme ve bu etkileşimin sunulduğu ortamlar önümüzdeki beş yıl içinde halihazırda başlamış olan çok büyük bir dönüşüm kasırgasının sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyacaktır.

        REKLAM

        Öğrenciler bağlamı…

        Üretken yapay zekanın belki de en önemli potansiyel faydası kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi yaşatmasıdır. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre özellikle nöro-çeşitli (neurodivergence) bireylerin bilişsel süreçleri dikkate alındığında, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına; öğrenme hızlarına ve ilgi alanlarına göre eğitim içerikleri ve öğrenme yolları sunarak öğrenme deneyimlerini kişiselleştirme potansiyeline sahiptir. Öğrenme güçlükleri veya dil bariyerleri olan öğrenciler için yapay zeka ve üretken yapay zeka; kodlama, yazma, sanat ve müzik gibi birçok alanda ihtiyaçları karşılamaktadır. Öğrencilerin öğrenme süreçlerine entegre edilen adaptif sistemlerle, yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmaları kullanarak öğrencilerin öğrenme süreçleri optimize edilerek oldukça değerli katkılar sunulmaktadır. Adaptif öğrenme platformları, kişiselleştirilmiş öğrenme, gerçek zamanlı geri bildirim, erişilebilirlik ve hız gibi birçok faydayı eşzamanlı sunduğu için öncelikli başvuru mecraları olacaktır.

        REKLAM

        Üretken yapay zeka, öğrenciler için kişiselleştirilmiş çalışma materyalleri hazırlayarak, öğrencilere odaklanmaları gereken alanlarda derinlemesine bilgiler sunmaktadır. Simülasyonlar gibi etkileşimli öğrenme deneyimleri oluşturabilir ya da sanal öğretmenlerle yapay zeka destekli etkili öğrenme deneyimleri sunabilir. Bu araçların adaptif doğası, öğrencinin bireysel öğrenme alışkanlıklarına uygun daha ilgi çekici ve üretken öğrenme deneyimleri yaratır.

        Akademisyen bağlamı…

        Literatür, yapay zeka ve üretken yapay zekanın akademisyenlerin öğretim ve araştırma süreçlerini daha hızlı, verimli ve etkili hale getirebileceğini göstermektedir. Yapay zeka ve üretken yapay zeka, akademisyen-öğrenci etkileşiminde ve araştırma-yayın üretme konularında önemli katkılar sağlar.

        Yapay zeka ve üretken yapay zeka, akademisyenlerin öğretim süreçlerinde ve öğrencilerle etkileşimlerinde içeriği öğrenciye göre kişiselleştirme imkanı sunar; böylece, her öğrenciye uygun eğitim sağlanabilir. Üretken yapay zekanın bir diğer avantajı da akademisyenlerin ders materyallerini hızlı bir şekilde oluşturarak zenginleştirebilmesidir. Örneğin, sınav soruları, ödevler, sunumlar veya ders notları otomatik olarak oluşturulabilir. Yapay zeka destekli chatbotlar, öğrencilerin akademik sorularını hızla yanıtlayarak akademisyenlerin iş yükünü azaltır. Tekrarlayan veya basit sorular bu sistemlerle kolayca çözülebilir. Ayrıca, ödevler ve sınavlar otomatik olarak değerlendirilip gerçek zamanlı geri bildirim sağlanabilir; böylece, akademisyenler daha fazla öğrenciye daha hızlı geri dönüş yapabilir. Yapay zeka, öğrencilere yenilikçi projelerde de yardımcı olur. Üretken yapay zeka, öğrencilerin özgün makaleler yazmalarına, proje fikirleri üretmelerine veya akademik projeleri daha verimli bir şekilde ele almalarına katkıda bulunur. Ayrıca, büyük veri kümelerini analiz etmelerine ve daha verimli bilimsel araştırmalar yapmalarına yardımcı olacak veri analiz desteği sağlar.

        REKLAM

        Yapay zeka ve üretken yapay zekanın araştırma ve yayın üretme konusundaki etkileri için farklı yaklaşımlar vardır. Bazı araştırmacılar, akademisyenlerinüretken yapay zekanın potansiyelinin farkında olmadığını düşünürken, bazıları da yapay zeka ve üretken yapay zekanın üniversitelerde iş yapma biçmini kökten değiştirecek bir potansiyele sahip olduğunun altını çizmektedir.

        Bazı araştırmacılar ise üretken yapay zekanın neoliberal çalışma düzenini güçlendirerek; bireyselliği, rekabeti ve verimliliği ön plana çıkaran bir akademik ortam oluşacağını ifade etmektedir. Akademide, bu düzen genellikle "yayınla ya da yok ol" (publish or perish) baskısı ile şekillenir ve akademisyenler sürekli olarak daha fazla araştırma yapıp yayınlamak zorunda kalırlar. Bu sistem, iş birliğinden ziyade bireysel başarıyı öne çıkarır, akademik çalışmayı bir üretim hattına dönüştürür ve genellikle hızlı ve yoğun bir çalışma temposunu dayatır. Akademik işbirliği ve entelektüel üretim yerine bireysel verimliliği teşvik eder. Böylece, üretken yapay zeka akademik dünyadaki bireysel rekabeti ve üretim baskısını artırır, yani neoliberal düzenin daha da derinleşmesine neden olur.

        Yapay zekanın akademik araştırmalarda kullanımı, etik soruları da gündeme getirir; özellikle üretken yapay zeka araçlarıyla yazılan makalelerin orijinalliği ve akademik dürüstlük tartışma konusu olabilir. Üretken yapay zekanın yazım ve analiz süreçlerine entegre edilmesi, akademisyenlerin özerkliğini zayıflatabilir ve yaratıcı süreçlerde bireysel düşünce özgürlüğünü tehdit edebilir. Ayrıca, yapay zekanın veri analizinde kullanılması, hassas akademik ve kişisel verilerin güvenliği açısından ciddi riskler taşıyabilir. Bu nedenle, akademisyenler güvenlik önlemlerine daha fazla dikkat etmelidir.

        REKLAM

        Üniversite bağlamı…

        Yapay zeka ve üretken yapay zeka, kampüs yaşamını dönüştürerek öğrencilere ve öğretim üyelerine çok farklı deneyimler sunmaktadır. Yapay zeka tabanlı platformlar, ders takibini daha verimli hale getirirken, kampüs hizmetlerinin otomasyonu; yemekhane, kütüphane ve ulaşım gibi birçok öncelikli konuda öğrencilere daha iyi bir öğrenci deneyimi sağlar. Akıllı kampüs teknolojileri ise enerji yönetimi, güvenlik ve lojistik gibi alanlarda operasyonları optimize edebilir, kampüs yaşamını daha sürdürülebilir ve etkin hale getirebilir.

        Yapay zeka ve özellikle üretken yapay zeka, üniversiteleri daha verimli hale getirerek idari görevlerin bir kısmını devralma kapasitesine sahiptir. Öğrenci kabulü, notlandırma, kayıt yönetimi ve geri bildirim değerlendirme süreçleri daha hızlı ve hassas bir şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca, yapay zeka sayesinde üniversiteler bazı maliyetleri düşürerek finansal analizlerini daha iyi gerçekleştirebilir, bütçe planlamalarını daha rasyonel bir şekilde yapabilir ve düşük kaynak seviyelerine karşın daha iyi yönetim stratejileri geliştirebilir.

        Yapay zeka ve üretken yapay zeka, üniversiteler arası rekabeti artırarak yeni öğretim yaklaşımları veya daha iyi araştırma sonuçlarıyla öne çıkma fırsatları sunar. Bu teknolojilere yatırım yapan üniversiteler, uluslararası öğrencilerle daha kolay etkileşim kurabilir ve küresel varlıklarını görünür hale getirebilir ve geliştirebilir. Ancak, bu teknolojiler pahalı olabilir ve dijital uçurumu bütçe kısıtları nedeniyle derinleştirebilir. Yapay zeka ve üretken yapay zekanın yüksek öğretimdeki bu dönüşüm süreci, dikkatle yönetilmeli; akademik kalite, etik sorumluluk ve toplumsal fayda her zaman ön planda tutulmalıdır.

        Sonuç olarak…

        Teknoloji uzmanları, yapay zekanın eğitimde en etkili kullanım alanlarının henüz icat edilmediği görüşünü dile getirmişlerdir. Yapay zeka ve üretken yapay zeka eğitim dünyasında öğrenciler, akademisyenler ve üniversiteler üzerinde daha önce hiçbir teknolojinin gerçekleştiremediği bir etkiye sahip olabilir (hem olumlu hem de olumsuz). Üretken yapay zeka modellerini kullanmak elbette kaçınılmaz bir olgudur. Ancak, bu modellere aşırı bağımlılık, eleştirel düşünme, merak ve kişilerarası etkileşim, araştırma ve gelişim gibi eğitimin insan yönlerini değersizleştirme riski taşımaktadır. Ayrıca, yapay zeka algoritmalarının eğitimdeki kullanım risklerine de tüm detaylarıyla hakim olmak gerekir. Çünkü, eğitim verilerindeki gizlilik, güvenlik, şeffaflık, önyargılar, taraflı bakış açıları ve yanlış bilgiler kullanıcıyı hatalı eylemlere yönlendirebilir.Sonuç olarak, üretken yapay zekanın eğitim endüstrisini daha etkili ve verimli hale getirme potansiyeli taşıdığını, ancak dikkatli ve güçlü bir ahlaki pusula ile uygulanması gerektiğini unutmamak gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        "Dilruba adına özür dilerim"
        "Dilruba adına özür dilerim"
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Bardaktan su isteyince dövülerek öldürüldü!
        Bardaktan su isteyince dövülerek öldürüldü!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!