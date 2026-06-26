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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eğitim sürüşünde motosikletle dereye uçan kadın, hayatını kaybetti

        Eğitim sürüşünde motosikletle dereye uçan kadın, hayatını kaybetti

        İzmir'in Bornova ilçesinde eğitim sürüşü yaptığı motosikletle yol kenarındaki dereye uçan Nur Elhuseyin (29) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 21:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eğitim sürüşünde dereeye uçtu!

        İzmir'deki kaza, dün saat 23.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Dr. Muhiddin Erel Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 3 çocuk annesi Nur Elhuseyin'e eşi motosiklet kullanmayı öğretmek için bir süre eğitim verdi. Ardından iddiaya göre, Nur Elhuseyin, deneme sürüşü yapmak istedi. Bu sırada Elhuseyin’in kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki dereye uçtu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından ağır yaralı olarak dereden çıkarılan Nur Elhuseyin, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansa İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Nur Elhuseyin, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Soruşturma başlatan polis, Nur Elhuseyin'nin eşini ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

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