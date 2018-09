MEB'in başvuru sorgulama sayfasında özel okul teşvik sonuçları 18 Eylül tarihinde belli oldua. Özel Okul teşvik sonuçlarının ardından nakil ve kesin kayıt işlemleri 17 Eylül 2018 – 21 Eylül 2018 tarihlerinde yapıldı. Tercihlerden sonra MEB ek yerleştirme sonuçlarını 24 Eylül 2018 tarihinde açıklayacak. İşte ayrıntılar...

ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL OKULLARDA DESTEK KONTENJANI

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.

ÖZEL OKUL TEŞVİK TUTARLARI 2018

Okul öncesi 6 bin öğrenciye MEB 3.060,00 TL destek verecek. 15 bin ilkokul öğrencisine 3.680,00 Türk Lirası, 15 bin ortaokul öğrencisine 4.280,00 Türk Lirası, 15 bin ortaöğretim öğrencisine 4.280,00 Türk Lirası ve 24 bin temel lisede okuyan öğrenciye 3.680,00 Türk Lirası destek verecek. Destekten yararlanan öğrenci sayısı 75 bin.

