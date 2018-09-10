Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, ekip olarak geleceğimiz olan çocuklara en iyi eğitim imkânlarını sunmak için çok çalıştıklarını söyledi.

ÖĞRETMENLERE ZAM MOTİVASYONU



Mutlu ve başarılı öğrencileri, mutlu öğretmenlerin yetiştirdiği ilkesi ile hareket eden Doğa Koleji ve Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, akademik kadrosuna ortalamanın çok üzerinde maaş artışı yaparak, öğretmenlerin eşsiz emeklerini karşılıksız bırakmıyor. Akademik kadrosunu seminerler ve eğitimlerle güncellediklerini belirten Lüle, “Her konuda bilgi sahibi, dünyadaki gelişmelere ayak uyduran, özellikle gençlerin dünyasına girebilen, genç düşünen kadrosuyla başarılı ve mutlu öğrenciler yetiştirmeye devam ediyoruz.” dedi.

124 KAMPÜSE 170 MİLYON TL YATIRIM



Günden güne büyümesini devam ettiren Doğa Koleji’nin 124 kampüsünü büyük bir yatırımla yenilediklerini kaydeden Lüle, öğrencilerini ve öğrenci velilerini her yönden mutlu ettiklerini söyledi. Lüle, yaklaşık 170 Milyon TL harcanarak yenilenen ve standartların üzerine çıkan, tam donanımlı 124 kampüs, yeni dönemde öğrencileriyle buluşacaklarını da müjdeledi.

BÜYÜYEN AKADEMİK KADRO



Doğa Koleji yeni açılan Fen ve Teknoloji Liseleri ve kampüsleriyle birlikte akademik kadrosunu her geçen gün genişletiyor. Her branşta üstün başarılara imza atan akademik kadro, ürettiği yenilikçi eğitim modelleriyle ülkesine ve değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, sorgulayan, donanımlı, araştırmacı ve dünya ile entegre bireyler yetiştirmeye devam ediyor. Akademik kadrosuna oldukça güvenen Lüle, “Başarıya giden yolda hep birlikte tüm özverimizle çalışıyoruz.” dedi.

İNGİLİZCE EĞİTİMİYLE FARK YARATIYOR



Anaokulundan liseye MEB tarafından onaylanmış K12 özel müfredatıyla yabancı dil eğitimi veren Doğa Koleji İngilizce eğitimiyle fark yaratıyor. Her sınıf seviyesinde farklılaştırılmış içeriği ve ders saat sayılarıyla öğrencilerin 5 dil yetisinde (okuma - yazma - konuşma - karşılıklı konuşma - dinleme) eş zamanlı olarak öğrenme sürecine dâhil olmalarını sağlıyor. Öğrenciler, anaokulu 5 yaşta 18, ilkokulda 14, 5. sınıfta 20, lisede 13, fen ve teknoloji liseleri hazırlık gruplarında ise 24 ders saati ile yoğun bir dil edinimi sürecine dâhil oluyorlar. Öğrencilerin Doğa Koleji’nde aldıkları yabancı dil eğitimi ile uluslararası düzeyde iletişim kurabilen, akademik ve sosyal becerilere sahip bireyler olarak yetiştiklerini dile getiren Lüle ise, yabancı dil eğitiminin küçük yaşlarda başlaması gerektiğinin altını çizdi.

FEN VE TEKNOLOJİ LİSELERİ İLE TÜKETİMDEN ÜRETİME



Doğa Koleji “ülkemize borcumuzdur” diyerek açtığı 22 tane Fen ve Teknoloji Lisesi ile gençlerin teknoloji üretmesine olanak sağlıyor. Fen ve Teknoloji Liselerini daha da artırmaya devam edecek Doğa Koleji, üreten bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu liselerde sınav puanına göre bursla ödüllendirilecek öğrencilerin gelecek için önemli bireyler olacağını dile getiren Lüle, Fen ve Teknoloji Liseleri için şunları söyledi:

“Akademik ve teknolojik altyapısı güçlü, araştırmacı, yenilikçi, üretken bireyler olarak yetişecek Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, ulusal ve uluslararası platformda üstün başarılara imza atacak. Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin sınav başarılarıyla ve ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında aldıkları derecelerle de öne çıkacaklarını paylaşan Lüle, “Öğrencilerimiz ilgilerine göre TÜBİTAK projelerinde, fizik-kimya-biyoloji-matematik olimpiyatlarında, FLL, FRC, WRO yarışmalarında yer alacak. Öğrenecekler, hayal edecekler, hayallerini teknolojiyi kullanarak üretecekler.”

ÖĞRENCİNİN ULAŞIM GÜVENLİĞİ İLK SIRADA



Yeni eğitim-öğretime hazır olan Doğa Koleji, öğrenci taşımacılığına ise ayrı bir özen gösteriyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 17 Eylül’de başlayacak olmasıyla sıkı bir denetimden geçen Doğa Koleji servis araçları, güvenlik, bakım, hizmet kalitesi ve risk analizinden başarıyla geçerek tam not aldı. Doğa Koleji servislerinde öğrenciler tam anlamıyla kendini güvende hissederken, aileler ise huzurlu. Okul Taşımacılığında standartların üzerinde hizmet vermeyi ilke edinen Doğa Koleji öğrenci servislerinde güvenlik ve kalite birinci sırada yer alıyor. Doğa Koleji’nin servislerine verdiği önem ve özen ise velilerin içini oldukça rahatlatıyor. Okuldaki öğrenci taşımacılığı “MEB Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" çerçevesinde yapılıyor. Ayrıca, servis araçlarıyla yapılan öğrenci taşımacılığında sorun yaşanmaması için okul yöneticileri tarafından da denetimler sıkı tutuluyor. Öğrencilere kaliteli, sağlıklı, huzurlu bir servis hizmeti sağlamak adına servis firmalarının yapmış olduğu tüm hazırlıklar Doğa Koleji yetkililerinin de kontrolünden geçerek uygunluk veriliyor. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Velilerimiz, profesyonel bir ekip tarafından titizlikle yönettiğimiz servis taşımacılığı kalitemizden hiçbir şekilde endişe duymasınlar.” diyerek, öğrencilerin ulaşım güvenliğinin ilk sırada geldiğini söyledi.

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