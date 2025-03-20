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        Haberler Gündem Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller... - Güncel haberler

        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...

        Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle bazı önlemlere de gidildi. İşte eğitime ara verilen iller...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.03.2025 - 21:44 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:44
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        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
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        Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle bazı önlemlere de gidildi. İşte eğitime ara verilen iller...

        ORDU

        Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde karın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Ünye ile Perşembe ilçelerinde ise bazı okullarda 1 gün eğitime ara verildiği kaydedildi.

        YOZGAT

        Yozgat kent merkezi ile 11 ilçesinde eğitime yarın için ara verildi.

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        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, kent merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        ERZİNCAN

        Erzincan'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde dün geceden itibaren devam eden yoğun kar yağışının 21 Mart Cuma günü öğlen saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesinin beklendiği bildirildi.

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        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları gibi olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Erzincan il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur’an kurslarında 21 Mart Cuma günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

        Ayrıca çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın kamu personeli ve engelli çocuğu bulunan kamu personeli kadınlar ile engelli ve hamile kamu çalışanları, kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin. de idari izinli sayılacakları ifade edildi.

        SİVAS

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın için ara verildi.

        Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart 2025 tarihinde ilçemiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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