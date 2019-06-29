Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekanı çıkışında 4 kişi tarafından yumruk ve tekme darbeleriyle ağır yaralanan genç kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre, 31 yaşındaki Ramazan Öksüz, gece saat 03.30 civarında Arka Deniz mevkiinde bir eğlence mekânı çıkışı henüz bilinmeyen bir sebeple 4 kişi ile kavga etmeye başladı. Kanlar içinde kalırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Öksüz'ün kalbinin durduğunu belirledi. Bunun üzerine 45 kalp masajı yapılan Öksüz kurtarılamadı. Ekipler, Ramazan Öksüz'ün yüzünde ve vücudunda çok sayıda kırık tespit etti. Hastaneye kaldırılan Öksüz'ün kavgada aldığı darbelerle iç kanama geçirerek son nefesini verdiği öğrenildi.

Olayı duyan adalılar hastaneye akın etti. Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin de sabaha kadar hastanede bekledi. Yaşanan olay sonrası adada gergin bir ortam olduğu bildirildi. Ramazan Öksüz'ün cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kavgaya karışan 4 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.