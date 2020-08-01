İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada silahla açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, Tabakhane Mahallesi Medrese aralığında meydana geldi. Alkollü bir mekânda Mehmet A. ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma, dışarıda da devam etti. Kavgaya dönüşen tartışmada Mehmet A. silahla açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan ve henüz kimliği belirlenemeyen saldırganı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.