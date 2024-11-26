Evinizi dekore etmek ya da arkadaşlarınıza hediye etmek için mum almak size biraz masraflı gelebilir. Hayal gücünüzü kullanarak evde kendi imkânlarınızla birbirinden farklı çok güzel mumlar yapabilirsiniz.

İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER

- Mum yapmak için eriteceğin mum

- Fitil

- Kurşun kalem, tükenmez kalem ya da büyük ataş

- Küçük teneke ya da kavanoz gibi kalıplar

- Benmari (1 büyük ve 1 küçük tencere)

- Su - Parfümler (isteğe bağlı) - Renklendiriciler (isteğe bağlı) - Şeker ya da mum termometresi - Çalışma tezgâhını korumak için gazete kâğıdı, karton ya da eski bez - Dökülmelere karşı sabunlu ılık su REKLAM ADIM ADIM EVDE MUM YAPMA TEKNİKLERİ 1. ÇALIŞMA ALANINI DÜZENLE Üstüne balmumu dökülmesinden çekinmeyeceğin ayrı bir alanın yoksa üstünde çalışacağın yüzeye gazete kâğıdı, yağlı kâğıt ya da havlu ve bez sermelisin. Dökülmelere karşı elinin altında biraz da sabunlu ılık su olsun.

2. HANGİ TÜR MALZEME KULLANMAK İSTEDİĞİNE KARAR VER Bunun, seçebileceğin farklı türleri vardır. 450 gram parafin mumu yaklaşık 570 ml erimiş sıvı mum eder. 450 gram soya mumuysa eridiğinde yaklaşık olarak 510 ml sıvıya dönüşecektir. 450 gram gerçek balmumuysa eriyince 450 ml sıvıya dönüşür. - Parafin mumu mum yapımında kullanılan geleneksel malzemedir ve içlerinde hâlâ en popüler olanıdır. Yeni başlayanlar için idealdir zira çabuk erir, ucuzdur ve koku ya da renk katması kolaydır. Bununla birlikte bu tür mum eritildiğinde açığa çıkan kimyasal maddelerin bazı insanları rahatsız edebildiğini belirtmekte fayda var.

- Soya mumu giderek popülerleşiyor zira kullanımı kolay; soya fasulyesinden yapılıyor ve kolayca temizleniyor. Çevre dostu ve yenilenebilir bir kaynak. Soya mumu aynı zamanda diğer mumlardan daha yavaş yanar. -Balmumu tümüyle doğaldır ve hava temizleme özelliğine sahiptir. Bununla birlikte kokuyu ya da rengi tutmada iyi değildir. Balmumu esansiyel yağlarla iyi anlaşsa da unutma ki balmumunun zaten kendine has, hoş bir kokusu vardır.

Yanmış ya da yarısına kadar yakılmış ve şekli bozulmuş eski mumları da kullanabilirsin. Eski mumları kullanmak, mumu geri dönüştürmenin harika bir yoludur. Tıpkı diğer mumlara yaptığın gibi eritmen yeterlidir. REKLAM 3. TENCEREYİ SUYLA DOLDUR İçine daha küçük bir tencereyi koyabileceğin kadar boşluk kalmasına dikkat et. Bu benmari sistemi sayesinde küçük kabı içinde mum eritmek için kullanacaksın.

Doğum günlerinde neden mum üfleniyor? Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu? 4. MUMU RENDELE YA DA KESEREK PARÇALA Mum küçük parçalara ayrıldığında daha iyi erir. Daha küçük parçalar kullanarak mumun eşit hızda erimesini de sağlamış olursun. 5. MUM RENDELERİNİ ISIYA DAYANIKLI BİR KABA KOY Bu küçük kabı büyük tencerenin içine yerleştirerek geçici olarak bir benmari yap. Dikkat: Mumu doğrudan ateşe koyamazsın yoksa tutuşur veya buharlaşır. Isıyı yüksek dereceye getir ki su kaynasın. Kaynayan su, mumu yavaşça eritecektir. Unutma ki mumu temizlemek zor olabilir. O yüzden sırf mum yapımında kullanmak üzere küçük ve ısıya dayanıklı bir saplı tencere almak iyi olabilir.

REKLAM 6. ERİTİLMİŞ MUMA KOKU EKLE Hangi kokuyu seçeceğin sana kalmış. Esansiyel yağlar gibi kokuları bir aktardan temin edebilirsin. Kokunun muma eklendikten sonra ne kadar kuvvetli olduğuna değil de şişenin üstünde yazan talimatlara uyman daha iyi olur. Kokuyu iyice karıştır. 7. SICAKLIĞINI TERMOMETRE İLE KONTROL ET Mutfak eşyası satan bir mağazadan bir şeker ya da mum termometresi satın alabilirsin. Eğer şeker termometren yoksa et termometresi de iş görür. Unutma ki mumu temizlemek zor olabilir.

- Parafin mumu 50 ile 60 °C arasında eritilmelidir. - Soya mumu 76,6 ila 82,2 °C sıcaklıkta eritilmelidir. - Balmumu kabaca 62,7 °C sıcaklıkta eritilmelidir. Isıyı biraz daha yükseltebilirsin ama 79,4 °C’yi geçmemeye çalış. - Eski mumlar yaklaşık 85 °C’de eritilmelidir. Eski fitilleri bir maşayla tutup çıkar. 8. BOYA EKLE Normal gıda boyaları su bazlı olduğu için mumlarda işe yaramaz. Kırtasiyeden yağ bazlı boya al. Genelde mum yapımına özgü boyalar bulabilirsin. Belli bir rengi elde etmek için gereken miktarı şişenin üstünde bulabilirsin. Mum istediğin renge ulaşana kadar boya eklemeyi sürdür. İyice karıştır.

REKLAM 9. MUM KALIBININ ORTASINA FİTİL YERLEŞTİR Teneke kapları, kavanozları, eski fincanları, ısıya dayanabileceğini bildiğin her türden kabı kullanabilirsin. Genelde en güvenlisi teneke kutulardır ama kabın ısıya dayanacağını bildiğin sürece istediğin her şeyi kullanabilirsin. Kapları, korumaya aldığın çalışma mekânında düz bir zemine (örneğin bir tepsiye ya da kesme tahtasına) koy. Fitil, mum kalıbının tam ortasında olmalı ve yaklaşık beş santimlik kısmı mumdan dışarı uzanmalı. Fitilin dışarıda kalan kısmını bir kalemin ortasına bağla. Kalemi, içine mum dökeceğin kalıbın üstüne yerleştir. Fitilin kalıbın ortasından aşağıya kadar indiğinden emin ol.

10. ERİMİŞ MUMU KALIBA DÖK Etrafa sıçramaması için yavaşça dök. Kazayla fitili kalıbın dışına çıkarmamaya dikkat et. Balmumu soğuduktan sonra biraz küçülecektir, o yüzden kalıba dökerken bunu aklından çıkarma. REKLAM 11. SOĞUT En iyisi, eğer mümkünse mumun tam 24 saat boyunca soğumasıdır. Mumun ne kadar uzun süre soğumasına izin verirsen o kadar iyi olur. - Parafin mumlar genelde 24 saatte soğur.