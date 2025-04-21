Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem EGM'den bir sosyal medya kullanıcısının "gözaltındayken kötü muameleye uğradığı" iddialarını yalanladı

        EGM'den bir sosyal medya kullanıcısının "gözaltındayken kötü muameleye uğradığı" iddialarını yalanladı

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bir sosyal medya kullanıcısının "gözaltı işlemleri sırasında kötü muameleye uğradığı" iddialarını yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 19:20 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        EGM'den kötü muamele iddialarına yanıt
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EGM'den yapılan açıklamada, E.Ü'nün, sosyal medya platformu X üzerinden gözaltı işlemleri sırasında "kötü muameleye uğradığına" dair iddialarda bulunduğu belirtildi.

        Söz konusu iddiaların gerçek dışı, asılsız ve teşkilatı yıpratmaya yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Adı geçen şahsın 24 Mart 2025 tarihinde 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma' suçu kapsamında gözaltına alındığı, yapılan işlemlerin ardından 25 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve 9 Nisan 2025 tarihinde serbest bırakıldığı görülmüştür. Gözaltı süresince alınan 3 adet doktor raporunun tetkikinde, darp ve cebir izine rastlanmadığı, ayrıca avukat eşliğinde alınan ifadesinde de darp, cebir ya da kötü muamele konularından bahsetmediği ve şikayetçi olmadığı tespit edilmiştir. Nitekim serbest bırakıldığı 9 Nisan tarihinden iddialarda bulunduğu 20 Nisan tarihine kadar herhangi bir adli makama/kolluk birimine şiddet ya da kötü muamele gördüğüne dair başvurusunun olmadığı da anlaşılmıştır."

        Gözaltına alınanların aranmasının, "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği" ile "Adli ve Önleme Arama Yönetmeliği"ne göre yapıldığı aktarılan açıklamada, teşkilatın, tüm bu iş ve işlemleri, belirtilen yönetmeliklerin çizdiği çerçevede büyük bir hassasiyetle ve titizlikle yerine getirdiğinin altı çizildi.

        Açıklamada, söz konusu iddiaları paylaşan kişiyle ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Immobile tartışması!
        Immobile tartışması!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı