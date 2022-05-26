Düzenlemeyle birlikte, 7 bin 500 emniyet personelinin şark görevinin tamamlanmış sayılacağının ifade edildiği açıklama şu şekilde; "Yeni düzenleme sayesinde hizmet süresi düşürülmesinden dolayı yaklaşık 7 bin 500 personelimiz şark illerindeki görevini tamamlamış sayılacaktır. 2'nci şark görevini bitiren personel, talep etmesi halinde daha önce çalıştığı kadroya tekrar atanması yönünde değerlendirilmeye tabi tutulacaktır..

Şark görevinden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkından yararlanan şehit ve gazi yakınlarımız bu haktan yararlanmaya devam edecek olup, mevzuat sebebiyle bu haklardan yararlanamayan şehit ve gazi yakını Teşkilat mensuplarımızın da bu kapsama alınması sağlanmıştır.