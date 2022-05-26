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EGM polis tayinleri açıklandı mı, tayin tarihleri ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

EGM polis tayin tarihleri ve atama sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Komiser, Başkomiser ve Emniyet Müdürü terfi sonuçlarının geçtiğimiz hafta açıklanmasının ardından Polis tayin atama sonuçları ve tayin yerleri gündeme geldi. 2022 polis tayinleri ile şark görevi ve batıya atama zamanı gelmiş polislerin atama ve yer değiştirme sonuçları EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. İşte, Polis yer değiştirme ve atama sonucu hakkında merak edilenler...

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    EGM polis tayinleri açıklandı mı, tayin tarihleri ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Polis tayin yerleri, yer değiştirme ve atama sonucu açıklandı mı?

    Polis tayin atama sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu başvuruda bulunan polis memurları tarafından takip ediliyor. EGM polis tayin tarihleri ve atama sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak. Geçtiğimiz hafta Komiser, Başkomiser ve Emniyet Müdürü terfi sonuçlarının EGM tarafından yayınlanmasının ardından gözler Polis yer değiştirme ve atama sonucuna çevrildi. Tayin başvurusu yapan polisler atama ve yer değiştirme işlemlerini, EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
  • 02
    EGM polis tayinleri açıklandı mı, tayin tarihleri ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Polis tayin yerleri, yer değiştirme ve atama sonucu açıklandı mı?

    POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Tayin için başvuruda bulunan EGM personelleri, her yıl Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştirilen tayin sonuçlarını bekliyor. Geçtiğimiz yıl yer değiştirme işlemleri ve 21 bin 526 atama işlemleri 2 Haziran 2021 tarihinde ilan edilmişti.

    Polis tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.  Polis tayin atama sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu gibi Mayıs-Haziran döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanması bekleniyor.
  • 03
    EGM polis tayinleri açıklandı mı, tayin tarihleri ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Polis tayin yerleri, yer değiştirme ve atama sonucu açıklandı mı?

    POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Polis tayin atama sonuçları, başvuru yapan polislerin cep telefonu numaralarına SMS yöntemi ile gönderilecek. Ayrıca sonuçlara, POLNET sistemi üzerinden de erişim sağlanabilecek.

    Ataması gerçekleştirilen polisler Pol-Net sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile atama sonuçlarına ulaşabilecekler. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet amiri ile emniyet müdürü rütbesindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilecek. Nitekim halen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerimizde görev yapan yaklaşık 62 bin personelimiz yapılan değişiklikteki sürelere tabi olacak ve bu durumdan yararlanacaktır. Hizmet süresi artan yerlerde halen görev yapan personelimiz ise artıştan etkilenmeyecektir.
  • 04
    EGM polis tayinleri açıklandı mı, tayin tarihleri ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Polis tayin yerleri, yer değiştirme ve atama sonucu açıklandı mı?

    EMNİYET'TEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

    Mart ayında yapılan düzenleme ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki 

    değişikliklerle personelin, öğretim gören çocuğu olması durumunda, ipka taleplerinin kabul edilmesinin düzenlendiği duyuruldu.
  • 05
    EGM polis tayinleri açıklandı mı, tayin tarihleri ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Polis tayin yerleri, yer değiştirme ve atama sonucu açıklandı mı?

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlemeyi konu edinen yazılı açıklama şu şekilde; 

    "Personelimizden gelen talepler ve İl Emniyet Müdürlüklerimizin de görüşleri doğrultusunda il ve ilçelerin görev süreleri yeniden düzenlenmiş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde bulunan il ve ilçelerin süreleri büyük oranda düşürülmüştür..

    Ayrıca 2'nci Şark görevini yapmakta olan personelimiz, görev süresi 2 yıl olan birimler haricinde, yeni düzenlenen sürelerden 1 yıl eksik görev yapması durumunda şark görevini tamamlamış sayılacaktır. Ancak Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personel, bu uygulamaya tabi tutulmayacaktır"
  • 06
    EGM polis tayinleri açıklandı mı, tayin tarihleri ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Polis tayin yerleri, yer değiştirme ve atama sonucu açıklandı mı?

    Düzenlemeyle birlikte, 7 bin 500 emniyet personelinin şark görevinin tamamlanmış sayılacağının ifade edildiği açıklama şu şekilde; "Yeni düzenleme sayesinde hizmet süresi düşürülmesinden dolayı yaklaşık 7 bin 500 personelimiz şark illerindeki görevini tamamlamış sayılacaktır. 2'nci şark görevini bitiren personel, talep etmesi halinde daha önce çalıştığı kadroya tekrar atanması yönünde değerlendirilmeye tabi tutulacaktır..

    Şark görevinden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkından yararlanan şehit ve gazi yakınlarımız bu haktan yararlanmaya devam edecek olup, mevzuat sebebiyle bu haklardan yararlanamayan şehit ve gazi yakını Teşkilat mensuplarımızın da bu kapsama alınması sağlanmıştır.
  • 07
    EGM polis tayinleri açıklandı mı, tayin tarihleri ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Polis tayin yerleri, yer değiştirme ve atama sonucu açıklandı mı?

    Mevcut yönetmelikte personelimizin yakınlarının sağlık nedeniyle atanma mazereti sadece kendi, eş ve çocukları ile sınırlı iken, yeni düzenleme ile personelimize; evin tek çocuğu olması ve mahkeme ile vasi tayin edilmesi şartıyla anne ve babasının sağlık mazereti nedeniyle, tek kardeş olması ve mahkeme ile vasi tayin edilmesi şartıyla kardeşinin sağlık mazereti nedeniyle atama talebinde bulunması hususu düzenlenmiştir".

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