EGM promosyon ihalesi bugün gerçekleştirilecek olup canlı olarak yayınlandı. İhalede, Emniyet Teşkilatı Sendikası’nın 270 bin TL'lik talepte bulunduğu maaş promosyonu için bankaların teklifleri değerlendirildi. Hangi bankaların ihaleye gireceği merak ediliyor. Bu sebeple EGM promosyon ihalesi canlı yayın izle ekranı yoğun bir şekilde araştırılıyor. İhale sonucunda anlaşma sağlanan banka ve maaş promosyonu tutarı belli olacak. Peki, EGM maaş promosyon ihalesi saat kaçta başlayacak, nereden izlenir? 2025 EGM maaş promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatacak? İşte ihale sürecine dair detaylar.