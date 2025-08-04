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        Haberler Bilgi Gündem EHLİYET YENİLEME SON TARİH: 2025 Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Ehliyet yenilememe cezası ne kadar?

        Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Yeniden uzatıldı!

        Sürücü belgelerini yenilemek için tanınan süre bir kez daha uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen son tarih ileri bir tarihe ertelendi. Daha önce 31 Temmuz 2025 olarak duyurulan süre, yoğun talep ve başvuru yoğunluğu nedeniyle yeniden gözden geçirildi. Yeni süreyle birlikte, ehliyetini yenilemeyen vatandaşları bekleyen olası cezalar da yeniden gündeme geldi. Peki, Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 19:29 Güncelleme: 04.08.2025 - 19:29
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        Eski tip sürücü belgeleri için daha önce 31 Temmuz 2025 olarak açıklanan son tarih, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla bir kez daha ertelendi. Bakan Ali Yerlikaya, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına sürenin uzatıldığını duyurdu. Peki, yeni son tarih ne zaman? İşte güncel bilgiler...

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        EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH UZATILDI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin 31 Ekim'e kadar son kez uzatıldığını açıkladı.

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        Açıklama ise şu şekilde:

        "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin SON KEZ UZATILMASI kararlaştırıldı. ARTIK UZATMA OLMAYACAK. Son tarih: 31 Ekim 2025."

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        EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

        Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

        Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

        Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

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        EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

        Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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