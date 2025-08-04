Eski tip sürücü belgeleri için daha önce 31 Temmuz 2025 olarak açıklanan son tarih, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla bir kez daha ertelendi. Bakan Ali Yerlikaya, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına sürenin uzatıldığını duyurdu. Peki, yeni son tarih ne zaman? İşte güncel bilgiler...