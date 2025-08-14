Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre, son kez olmak üzere bir kez daha uzatıldı. Buna göre, eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlar, Alo 199 Çağrı Merkezi’ni arayarak, mobil uygulama üzerinden ya da “nvi.gov.tr” internet adresinden randevu alıp 15 TL karşılığında yenileme işlemlerini yapabilecek. Belirlenen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenlerin sürücü belgeleri ise geçersiz sayılacak. İşte, sürece ilişkin merak edilen tüm bilgiler…