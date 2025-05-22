Eski tip sürücü belgesi kullanan sürücüler için son tarih yaklaşıyor. Belirtilen tarihe kadar işlem yapmayan sürücülerin hem elhliyeti geçersiz sayılacak hem de 15 lira olarak belirlene ücret 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek. Peki, ehliyet yenilemede son gün ne zaman, hangi belgelerle nereye başvuru yapılabilir? İşte, detaylar...