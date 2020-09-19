Net UYP açığı 378,9 milyar dolar oldu

Reuters

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA'nın birleşmeye hazırlandığı günlerde, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yatırım Bankası (EIB),Fiat Chrysler Automobiles'in (FCA) elektrikli otomobil geliştirme çalışmaları için 950 milyon dolarlık bir finansman sağladı.

İtalya'nın güneyinde FCA fabrikalarında üretilecek elektrikli ve hibrit otomobilleri kapsayan anlaşma çerçevesinde, FCA'nın ek istihdam ve çevreye zararsız üretim gibi kriterleri karşılaması bekleniyor.

Fabrikalarındaki kapasiteyi artırmak için çalışmaları yürüten FCA, yaklaşık 6 milyar dolarlık bir yatırım planı açıklamıştı.

EIB ve FCA, yaz aylarında da 360 milyon dolarlık bir finansman paketi üzerinde anlaşmıştı. FCA'nın hibrit otomobillerinin Pomigliano Melfi fabrikasında, elektrikli otomobillerinin ise Torino fabrikasında üretilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde, PSA ile Fiat Chrysler'ın (FCA) birleşme planlarında koronavirüs kaynaklı değişiklikler yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Buna göre, FCA'nın hissedarlarına ödenecek 5.5 milyar euro özel nakit kar payının 2.9 milyar euroya düşürülmesi planlanmış, Fransa merkezli PSA ise birleşme tamamlanana kadar otomotiv tedarik şirketi Faurecia'da sahip olduğu yüzde 46 hissenin devrini erteleyeceği açıklamıştı.