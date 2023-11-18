EK MTV 2.taksit için son gün yaklaşıyor! Ek MTV 2. taksit son ödeme günü ne zaman?
EK MTV 2. taksit ödemeleri 1 Kasım günü itibarıyla başladı. Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sebebiyle bu yıl ilk kez Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ödemeleri iki kez tahsil ediliyor. Ağustos ayında başlayan ilk taksit ödemeleri 6 Eylül'e kadar alınmaya devam etmişti. 1 Kasım itibarıyla başlayan EK MTV 2. taksit ödemelerinde son tarih merak konusu oldu. İşte 2023 EK MTV 2. taksit son ödeme tarihi...
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin oluşturduğu mali yükü azaltmak için MTTV ödemelerinin bu yıla özel iki kez ödenmesine karar verilmişti. Ağustos ayında gerçekleştirilen ilk taksit ödemelerinin ardından Ek MTV 2. taksit ödemeleri ise 1 Kasım itibarıyla başladı. EK MTV ikinci taksit son ödeme tarihine sayılı günler kalırken ödeme gününü kaçıran araç sahiplerine yüzde 3,5 oranında gecikme zammı da uygulanacak. İşte 2023 EK MTV 2. taksit son ödeme tarihi...
EK MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ SON GÜN NE ZAMAN?
Ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri ise iki taksit halinde ödenecek. Buna göre ilk taksit ödemeleri 6 Eylül'e kadar yapıldı, ikinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım'da başladı ve 30 Kasım'a kadar devam edecek.
MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.
Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşmişti.
AYM'nin iptal kararı vermesiyle birlikte, ek MTV ikinci taksit ödemelerinin kasım ayının sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.
KİMLER EK MTV ÖDEYECEK?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı.
2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.
DEPREMDEN ETKİLENENLER MUAF TUTULACAK
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.