Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-YaşamEkim ayı Perakende Satış Endeksleri açıklandı

Ekim ayı perakende satış endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Ekim ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.9 arttı, bir önceki aya göre ise yüzde 0.2 azaldı. Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.8 arttı

Perakende satış hacmi

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.8 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi yıllık değişim oranı, Ekim 2019

PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0.2 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi aylık değişim oranı, Ekim 2019

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 13.8 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 16.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.4 arttı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.9 arttı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çin'de sanayi üretimi ve satışlar beklentileri aştı- haberler
İŞ-YAŞAMÇin direniyor
Son dakika! TÜİK eylül ayı işsizlik verilerini açıkladı
İŞ-YAŞAMİşsizlik verileri açıklandı
OYAK'ın çimento şirketleri birleşiyor
İŞ-YAŞAMOYAK'ta dev birleşme
Türk işverenler 2020 yılından umutlu
İŞ-YAŞAMTürk işverenler 2020 yılından umutlu
Koreli şirketler, Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor
İŞ-YAŞAMKoreli şirketlerden yatırım isteği
Türk mimardan sıfır enerji tüketen 'rüzgar kulesi'
İŞ-YAŞAMSıfır enerji ile serinletiyor
İstanbul ile Atatürk havalimanları, 11 ayda yolcu ve sefer sayılarını artırdı
İŞ-YAŞAM11 ayda yolcu sayısı 63 milyonu geçti
Topraksız tarımla fide üreten firma siparişlere yetişemiyor
İŞ-YAŞAMSiparişlere yetişemiyorlar
ÖTV indirimi bitmesine rağmen beyaz eşyada ciro arttı
İŞ-YAŞAMBeyaz eşya satışlarında yükseliş
İtalya'nın Türkiye'yle ticaret hedefi 30 milyar dolar
İŞ-YAŞAMHedef 30 milyar dolar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X