Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.8 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi yıllık değişim oranı, Ekim 2019



PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0.2 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi aylık değişim oranı, Ekim 2019



PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 13.8 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 16.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.4 arttı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.9 arttı.