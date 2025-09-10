Ekim Dolunayı ne zaman, hangi tarihte olacak?
Ekim ayının gökyüzü takviminde öne çıkan en dikkat çekici gelişme dolunay olacak. Ay'ın en parlak görünümüyle geceyi ışıl ışıl kılacağı bu tarihi, hem astronomi tutkunları hem de astrolojiyle ilgilenenler merakla bekliyor. Peki, Ekim Dolunayı ne zaman, hangi tarihte olacak?
EKİM DOLUNAYI NE ZAMAN?
Ekim Dolunayı, 7 Ekim 2025 Salı günü en parlak ve dolgun hâliyle gökyüzünde gözlemlenecek.