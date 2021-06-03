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Ekin Koç: Operasyon geçirdim

Cihangir'de objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Ekin Koç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde parmağını kıran Koç, ağrılarının geçmemesi üzerine ameliyat olduğunu dile getirdi

Ekin Koç: Operasyon geçirdim - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ekin Koç, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde parmağını kıran Koç, ağrılarının geçmemesi üzerine ameliyat olduğunu söyledi.

Muhabirlerle sohbet eden Ekin Koç, yapımcı ile yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı projesinin iptal olduğunu ve yakın zamanda farklı projeleri değerlendireceğini ifade etti.

"HER YERİMİ YAPTIRDIM"

Geçtiğimiz aylarda İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk olan ünlü oyuncu, samimi açıklamalarda bulunmuştu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Koç'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

* Gözlerim bozuk olduğu için çizdirdim. Sigorta 'Estetik' dediğine göre, estetik yaptırdım diyebilirim. Benlerimi de aldırdım, çünkü tehlikeli olabiliyormuş. Her yerim yapılı yani!

* Mehmet Ali Erbil’i oynamak isterdim. Zevkle oynardım onu.

* “Asla yapmam” dediğim bir şeydi ama sarhoş olup eski sevgilime mesaj attım.

* “Succession”da oynadım. Bu kadar önemli bir iş olduğunu bilmiyordum. Diziyi izledim, çok sevmedim.

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