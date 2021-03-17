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Ekin Olcayto hastaneye kaldırıldı

Ünlü spiker Ekin Olcayto, dün su içmek için yatağından kalktığında tansiyonu düşerek, baygınlık geçirdi. Evinde beslediği kedilerin mama kabının üzerine düşen Olcayto, geçirdiği talihsiz kazanın ardından ameliyata alındı

Ekin Olcayto hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri
Ünlü spiker hastaneye kaldırıldı
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HABERTURK.COM

Spiker Ekin Olcayto, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. 46 yaşındaki Olcayto, dün gece saatlerinde su içmek için yatağından kalktı.

tv100'ün haberine göre; Tansiyonu düşen ve göze kararan Ekin Olcayto, evinde beslediği kedilerin mama kabının üzerine düştü. Seramik mama kabının kırılan parçaları Olcayto'nun boğazına ve çenesine saplandı. Baygınlık geçiren Ekin Olcayto, evindeki arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan spikerin operasyonunun başarılı geçtiği ve yarın hastaneden taburcu edileceği öğrenildi.

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