        Ekin Türkmen: Teoman'la aramızda aşk yok - Magazin haberleri

        Ekin Türkmen: Teoman ile aramızda aşk yok

        Oyuncu Ekin Türkmen, Teoman ile geçtiğimiz hafta görüntülenmelerinin ardından gündeme gelen aşk iddialarına açıklık getirdi. Türkmen, Teoman ile aralarında hiçbir zaman romantik bir ilişki olmadığını, uzun yıllara dayanan bir dostlukları bulunduğunu söyledi

        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 21:13 Güncelleme: 05.02.2026 - 22:12
        "Teoman sevgilim değil"
        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; oyuncu Ekin Türkmen, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Teoman ile aynı mekânda vakit geçirirken görüntülenen Türkmen, ikili arasında geçmişte bir ilişki olduğu ve yeniden bir araya geldikleri yönündeki iddiaları da beraberinde getirmişti.

        Hakkında çıkan aşk söylentilerine açıklık getiren Ekin Türkmen, Teoman ile aralarında hiçbir zaman romantik bir ilişki olmadığını belirterek, çok eski arkadaş olduklarını söyledi.

        Teoman ile Ekin Türkmen böyle görüntülenmişti.
        Ekin Türkmen, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı; "Eskiden de aşk yoktu, şimdi de yok. Biz sadece arkadaşız. Çok sık görüşmüyoruz ama bir araya geldiğimizde uzun uzun sohbet ederiz. Hatta kendi aramızda, 'Teoman'ın en uzun süren ilişkisi bu' diye gülüyoruz. Zaten kendisinin bu kadar uzun süren bir ilişkisi olamaz."

        #ekin türkmen
        #teoman
