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Ekmek fiyatlarına zam geliyor: gramaj düşecek, fiyat artacak! İşte zamlı fiyatlar

Ekmek zammında son durum gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu'Ekmek 10 TL' olacak söylentilerini yalanladı. Şu an 240 gramlık ekmek İstanbul'da 6 liradan satılıyor. Türkiye genelinde yeni fiyatlar için çalışmalarını sürdüren Türkiye Fırıncılar Federasyonundan ekmek zammına ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte 2023 ekmek zammında son durum...

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  • Ekmek fiyatlarına zam geliyor: gramaj düşecek, fiyat artacak! İşte zamlı ekmek fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

    Ekmek zammına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ekmek fiyatlarının 10 TL olacağına dair iddiaları yalanlayan Türkiye Fırıncılar Federasyonu yeni fiyat tarifesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekmeğin bu ay içerisinde gramajının düşürüleceği ve fiyatının artacağı öğrenildi. İşte zamlı ekmek fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...
  • Ekmek fiyatlarına zam geliyor: gramaj düşecek, fiyat artacak! İşte zamlı ekmek fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

    EKMEK FİYATLARI NE KADAR?

    İstanbul'da şu an 240 gramlık ekmek 6 TL'den satılıyor.
  • Ekmek fiyatlarına zam geliyor: gramaj düşecek, fiyat artacak! İşte zamlı ekmek fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

    TÜRKİYE FIRINCILAR FEDERASYONU AÇIKLADI

    Show Haber'de yer alan habere göre; Türkiye Fırıncılar Federasyonu, yeni fiyatlar için çalışmalarını sürdürüyor.
  • Ekmek fiyatlarına zam geliyor: gramaj düşecek, fiyat artacak! İşte zamlı ekmek fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

    ZAMLI EKMEK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Ekmeğin Türkiye genelindeki kilo fiyatının 35,5 TL'yi geçmemesi bekleniyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 200-220 gramlık ekmeğin fiyatının 7,5 lira olması bekleniyor.
  • Ekmek fiyatlarına zam geliyor: gramaj düşecek, fiyat artacak! İşte zamlı ekmek fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

    FIRINCILAR'DAN ZAM TALEBİ

    Geçen yıl 360 liradan alınan unun bugün 650 liraya çıktığını, 230 TL'ye alınan mayanın ise 350 TL'ye yükseldiğini ifade eden fırıncılar, ekmek zammının gerekli olduğunu belirtti. 
  • Ekmek fiyatlarına zam geliyor: gramaj düşecek, fiyat artacak! İşte zamlı ekmek fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

    BURSA'DA EKMEK FİYATLARINA ZAM!

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 200 gram ekmek fiyatının 7 liraya satılacağını açıklamasının ardından bir çok il ve ilçede ekmek zamları açıklanmaya başladı.
    Bursa’nın Yenişehir ilçesinde son gelen zamlardan sonra 300 gram ekmek 8 liradan satılmaya başlandı.

     

    Artan maliyetler karşısında daha fazla dayanamayan fırıncılar ekmek fiyatlarını güncelleyerek zamlı tarifeden satmaya başladı. Yenişehir’de 300 gram 5 liraya satılan ekmek aynı gramajda 8 liradan satılmaya başlandı.
  • Ekmek fiyatlarına zam geliyor: gramaj düşecek, fiyat artacak! İşte zamlı ekmek fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?

    İZMİR'DE EKMEĞE ZAM

    Ekmek fiyatları Temmuz itibariyle yeniden zamlandı. İzmir'de açıklanan yeni fiyat tarifesine göre 200 gram ekmek 7 TL oldu.

    Türkiye Fırıncılar Federasyonunun ekmeğe zam kararı almasının ardından İzmir'de de fiyat güncellemesine gidildi. 210 gramı 5 TL’den satılan ekmeğin yeni fiyat tarifesine göre 200 gramı 7 TL oldu. Yeni fiyat tarifesi bugünden itibaren uygulanacak.

     

    Giderlerin arttığını söyleyen İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, “Elektrik, su ve diğer giderler boynumuzu büktü. Çok zor durumda kaldık. Vatandaşlarımızı da düşünmemiz lazımdı. Biz de en alt seviyede 200 gram ekmeği 7 TL yaptık. 3 Temmuz’dan itibaren bu fiyat geçerli olacaktır” ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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