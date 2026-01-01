Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.261,52 %0,37
        DOLAR 42,9562 %0,00
        EURO 50,5515 %0,07
        GRAM ALTIN 5.966,21 %0,22
        FAİZ 37,22 %0,11
        GÜMÜŞ GRAM 98,94 %0,85
        BITCOIN 87.760,00 %0,13
        GBP/TRY 57,9959 %0,13
        EUR/USD 1,1745 %-0,01
        BRENT 60,85 %-0,78
        ÇEYREK ALTIN 9.754,75 %0,22
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Ekmekte zam bilmecesi... 2026'da ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar açıkladı: "Bir değişiklik gerekiyorsa, bakanlıkla görüşerek en makul fiyat neyse onu duyuracağız" - Alışveriş Haberleri

        Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: "Bir değişiklik gerekiyorsa, bakanlıkla görüşerek en makul fiyat neyse onu duyuracağız"

        Bazı gazetelerin, açıklamasındaki "2026'nın sonuna kadar zam yok, 8inci ayda en son zam yaptık. Ekmek azami fiyatı 75 liraydı. İşte bu 75 liranın altında olanlar, 75 lira bandına çıkar ama 75 lira uygulayanlar fiyat değişikliği yapmayacak" ifadelerine dayanarak, "8inci aya kadar zam yok" şeklinde manşet attıklarını ancak yarım saat içerisinde düzeltme yaptırdıklarını anımsatan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Açıklamamızın hiçbir cümlesinde, '8'inci aydan sonra ekmek fiyatı artacak, 2026'nın sonuna kadar ekmek fiyatı artmayacak' diye bir açıklama yok. Tam bunun aksine diyoruz ki ilgili bakanlıkla görüşeceğiz. Bu süreyi esnafımız taşıyabildiği kadar taşıyacak. Taşıyamadığı noktada ocak ayının sonuna kadar bir fiyat artış söz konusu değil ama biz onu götürebilsek, şubat ayına da götüreceğiz. Şubat ayında bir değişiklik gerekiyorsa, Ticaret Bakanlığıyla görüşerek bugüne kadar olduğu gibi bunda da en makul fiyat neyse onu size duyuracağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 17:46 Güncelleme: 01.01.2026 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekmekte zam bilmecesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Sakarya Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 41. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, federasyon merkezinde yaptığı basın toplantısında Türkiye genelinde yanlış anlaşılan konuya açıklık getirmek istediğini söyledi.

        Söz konusu toplantıda ekmek fiyatı konusunda halkın merakını gidermek, asgari ücretteki fiyat artışı ışığında en son 8inci ayda yapılan fiyat değişikliğinin durumuna ilişkin halkı bilgilendirmek istediklerini belirten Balcı, yeni düzenlemeyle illerde bulunan itiraz komisyonunun uzlaşma komisyonu olarak değiştirildiğini, 6 kişilik komisyonun 4'ünün idare ikisinin esnaf temsilcisi olduğunu anlattı.

        Balcı, bugüne kadar çalışmalarında Ticaret Bakanlığı ile müşterek karar verdiklerini, fırıncı esnafının endişe duymaması gerektiğini ve bugüne kadar halkın temel gıda maddesi ekmek konusunda yapılması gerekeni yaptıklarını ifade etti.

        REKLAM

        ZAM İÇİN BALCI: İLGİLİ BAKANLIKLA GÖRÜŞME YAPARAK NE OLACAĞI KONUSUNDA KARAR VERECEĞİZ"

        Halka en ucuz, kaliteli, hijyenik mekanda üretilen ekmeği vermek için gerekenin yapıldığına değinen Balcı, "2025 yılının 8. ayında fiyat değişikliği olduğunda, Ekmek kilogram fiyatının 75 lira olduğunu, asgari ücretin artmasıyla o gün 900 lira olan un fiyatının 1100 lira seviyesine, maya fiyatının 600 liradan 975 liraya çıkmasına rağmen 2026 yılında sevindirici bir haber veriyoruz, ekmek fiyatında henüz herhangi bir değişiklik yok, dedik. Daha sonra, ilgili bakanlıkla görüşme yaparak ne olacağı konusunda karar vereceğiz, en makul şekilde bunu da size duyururuz diye söyledik. Onun dışında dedik ki fırıncı esnafı her zaman üzerine düşen görevi, gerekli fedakarlığı yapıyor." diye konuştu.

        FİYATLAR ENFLASYONA GÖRE ÇOK UYGUN ŞEKİLDE SEYRETTİ

        Balcı, Tarım ve Orman Bakanlığının 2023'te yaptığı destekle ekmek fiyatının yüzde 17,5 ve 2024'te ülke genelinde yüzde 25 oranında değiştiğini hatırlatarak, 2024'ün son 6 ayındaki fiyat artışının 2025'e kalması nedeniyle geçen yıl yüzde 50 değişiklik yapıldığını, son iki yıla bakıldığında ekmek fiyatının ortalamasının yüzde 37,5, son 3 yılda ise yüzde 30'a denk geldiğini, yani fiyatların enflasyona göre çok uygun şekilde seyrettiğini anlattı.

        “ZİNCİR MARKETLERİN EKMEK İADESİ KONUSUNDA KENDİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERMESİ GEREK”

        Esnafın üzerine taşıyamayacağı yükün yüklenmemesi konusunda uyarılarda bulunduklarını aktaran Balcı, zincir marketlerin ekmek iadesi konusunda kendilerine çeki düzen vermesini tartıştıklarını, gerektirdiği takdirde yaptırım uygulayacaklarını söylediklerini dile getirdi.

        REKLAM

        "2026'NIN SONUNA KADAR EKMEK FİYATI ARTMAYACAK' DİYE BİR AÇIKLAMA YOK"

        Balcı, bazı gazetelerin, açıklamasındaki "2026'nın sonuna kadar zam yok, 8inci ayda en son zam yaptık. Ekmek azami fiyatı 75 liraydı. İşte bu 75 liranın altında olanlar, 75 lira bandına çıkar ama 75 lira uygulayanlar fiyat değişikliği yapmayacak" ifadelerine dayanarak, "8inci aya kadar zam yok" şeklinde manşet attıklarını ancak yarım saat içerisinde düzeltme yaptırdıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Açıklamamızın hiçbir cümlesinde, '8'inci aydan sonra ekmek fiyatı artacak, 2026'nın sonuna kadar ekmek fiyatı artmayacak' diye bir açıklama yok. Tam bunun aksine diyoruz ki ilgili bakanlıkla görüşeceğiz. Bu süreyi esnafımız taşıyabildiği kadar taşıyacak. Taşıyamadığı noktada ocak ayının sonuna kadar bir fiyat artış söz konusu değil ama biz onu götürebilsek, şubat ayına da götüreceğiz. Şubat ayında bir değişiklik gerekiyorsa, Ticaret Bakanlığıyla görüşerek bugüne kadar olduğu gibi bunda da en makul fiyat neyse onu size duyuracağız."

        Açıklamasında, "2026 yılının sonuna kadar fiyat artışı yok veya 8'inci aya kadar ekmek fiyatı değiştirilmeyecek" şeklinde tek bir cümle varsa, o süreyi tamamlamaya razı olduklarını veya böyle bir talihsiz açıklamadan sonra gereğini yapacağını ifade eden Balcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Haberin tamamında bir taraftan girdilerimiz arttı, asgari ücret arttı, un fiyatları, maya fiyatı değişti diyoruz. Farz edelim ki 8inci aya kadar fiyat değişikliği olmayacak diye söyledim. Basın mensuplarına Başka sorunuz var mı? diyoruz. Bir basın mensubunun, Sayın Başkan, bir taraftan girdilerin arttığını söylüyorsunuz, bir taraftan da 8inci ayın sonuna kadar fiyat değişikliği yok diyorsunuz. Tezat oluşturmuyor mu? Bunu nasıl sağlayacaksınız? diye sorması gerekmez mi? Ben 2002den bugüne kadar tüm basın toplantılarını yazılı olarak yapmadım. Çünkü kameraman çekiyor, onlar kayda giriyor zaten. Yani eline yazılı vermeye gerek duymadık. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor. 20 dakikada, yarım saatte düzeltmeye rağmen sağ olsun ulusal basın da o ilk çıkan haberi alıyor. İçeriğini okumadan manşete göre haberleştiriyor ve kamuoyuna ekmek gibi temel gıda maddesi olan hassas bir konuda yanlış bilgi vermiş oluyor. Bunun buradan düzeltilmesini istiyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        İpek yolunda tır kuyruğu: Hakkari Şırnak karayolunda yüzlerce tır mahsur kaldı

        İpek yolunda tır kuyruğu: Hakkari Şırnak karayolunda yüzlerce tır mahsur kaldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        DMD hastası Furkan için kampanya! "Hedefim yazılım mühendisi olmak"
        DMD hastası Furkan için kampanya! "Hedefim yazılım mühendisi olmak"
        "Gazzeli çocuklar için ağladım"
        "Gazzeli çocuklar için ağladım"
        Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışını gerçekleştirdi
        Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışını gerçekleştirdi
        "O bir yıldız değil"
        "O bir yıldız değil"
        TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret!
        TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret!
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!