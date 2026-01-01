Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Sakarya Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 41. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, federasyon merkezinde yaptığı basın toplantısında Türkiye genelinde yanlış anlaşılan konuya açıklık getirmek istediğini söyledi.

Söz konusu toplantıda ekmek fiyatı konusunda halkın merakını gidermek, asgari ücretteki fiyat artışı ışığında en son 8inci ayda yapılan fiyat değişikliğinin durumuna ilişkin halkı bilgilendirmek istediklerini belirten Balcı, yeni düzenlemeyle illerde bulunan itiraz komisyonunun uzlaşma komisyonu olarak değiştirildiğini, 6 kişilik komisyonun 4'ünün idare ikisinin esnaf temsilcisi olduğunu anlattı.

Balcı, bugüne kadar çalışmalarında Ticaret Bakanlığı ile müşterek karar verdiklerini, fırıncı esnafının endişe duymaması gerektiğini ve bugüne kadar halkın temel gıda maddesi ekmek konusunda yapılması gerekeni yaptıklarını ifade etti.

REKLAM

ZAM İÇİN BALCI: İLGİLİ BAKANLIKLA GÖRÜŞME YAPARAK NE OLACAĞI KONUSUNDA KARAR VERECEĞİZ"

Halka en ucuz, kaliteli, hijyenik mekanda üretilen ekmeği vermek için gerekenin yapıldığına değinen Balcı, "2025 yılının 8. ayında fiyat değişikliği olduğunda, Ekmek kilogram fiyatının 75 lira olduğunu, asgari ücretin artmasıyla o gün 900 lira olan un fiyatının 1100 lira seviyesine, maya fiyatının 600 liradan 975 liraya çıkmasına rağmen 2026 yılında sevindirici bir haber veriyoruz, ekmek fiyatında henüz herhangi bir değişiklik yok, dedik. Daha sonra, ilgili bakanlıkla görüşme yaparak ne olacağı konusunda karar vereceğiz, en makul şekilde bunu da size duyururuz diye söyledik. Onun dışında dedik ki fırıncı esnafı her zaman üzerine düşen görevi, gerekli fedakarlığı yapıyor." diye konuştu.

FİYATLAR ENFLASYONA GÖRE ÇOK UYGUN ŞEKİLDE SEYRETTİ Balcı, Tarım ve Orman Bakanlığının 2023'te yaptığı destekle ekmek fiyatının yüzde 17,5 ve 2024'te ülke genelinde yüzde 25 oranında değiştiğini hatırlatarak, 2024'ün son 6 ayındaki fiyat artışının 2025'e kalması nedeniyle geçen yıl yüzde 50 değişiklik yapıldığını, son iki yıla bakıldığında ekmek fiyatının ortalamasının yüzde 37,5, son 3 yılda ise yüzde 30'a denk geldiğini, yani fiyatların enflasyona göre çok uygun şekilde seyrettiğini anlattı. “ZİNCİR MARKETLERİN EKMEK İADESİ KONUSUNDA KENDİLERİNE ÇEKİ DÜZEN VERMESİ GEREK” Esnafın üzerine taşıyamayacağı yükün yüklenmemesi konusunda uyarılarda bulunduklarını aktaran Balcı, zincir marketlerin ekmek iadesi konusunda kendilerine çeki düzen vermesini tartıştıklarını, gerektirdiği takdirde yaptırım uygulayacaklarını söylediklerini dile getirdi. REKLAM "2026'NIN SONUNA KADAR EKMEK FİYATI ARTMAYACAK' DİYE BİR AÇIKLAMA YOK" Balcı, bazı gazetelerin, açıklamasındaki "2026'nın sonuna kadar zam yok, 8inci ayda en son zam yaptık. Ekmek azami fiyatı 75 liraydı. İşte bu 75 liranın altında olanlar, 75 lira bandına çıkar ama 75 lira uygulayanlar fiyat değişikliği yapmayacak" ifadelerine dayanarak, "8inci aya kadar zam yok" şeklinde manşet attıklarını ancak yarım saat içerisinde düzeltme yaptırdıklarına işaret ederek, şöyle devam etti: