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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Ekomini Çalışma Saatleri 2025: Ekomini Market Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Saat Kaça Kadar Açık? (Hafta İçi ve Hafta Sonu) - Merak Edilenler Haberleri

        Ekomini çalışma saatleri 2025: Ekomini market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

        2012 yılının başlarında ticari faaliyetlerine başlayan Ekomini mağazaları, franchise sistemiyle birlikte kendi Ekomini marketinizi açmanıza olanak sağlıyor. Peki, Ekomini market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Ekomini çalışma saatleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 17:10 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:10
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        Ekomini 2025 çalışma saatleri
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        Ekomini Çalışma Saatleri 2025

        Ekomini market zincirleri saat 08.00’da mesaiye başlayıp saat 24.00’a kadar hizmet vermeye devam etmektedir. Çalışma saatleri genellikle tüm şubeler için aynıdır.

        Hakmar 2025 çalışma saatleri
        Hakmar 2025 çalışma saatleri

        Ekomini Kaçta Açılıyor?

        Ekomini market zincirleri sabah saat 08.00’da kapılarını açmaktadır.

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        Ekomini Kaçta Kapanıyor?

        Ekomini market zincirleri ülke genelinde saat 24.00’da hizmete son vermektedir.

        Ekomini Kaça Kadar Açık?

        Ekomini market zincirleri saat 08.00’dan gece yarısına yani saat 24.00’a kadar açıktır. Ekomini marketlerinin kapanış saati tüm ülke genelinde aynı olup herhangi bir farklılık göstermemektedir.

        Ekomini Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

        Haftanın 7 günü hizmet sunan Ekomini market zincirleri, hafta sonu çalışma saatleri de hafta içiyle aynıdır. Ayrıca çalışanlar öğle molasına vardiyalı olarak çıkar.

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        Pazartesi: 08:00 - 24:00

        Salı: 08:00 - 24:00

        Çarşamba: 08:00 - 24:00

        Perşembe: 08:00 - 24:00

        Cuma: 08:00 - 24:00

        Cumartesi: 08:00 - 24:00

        Pazar: 08:00 - 24:00

        Hafta Sonu: 08:00 - 24:00

        Ekomini Açılış Saati

        Ekomini mağaza zincirlerinin açılış saati ülke genelinde 08.00 olarak belirlenmiştir. Genellikle market açılışları 09.00 ile 21.00 arasındadır.

        Ekomini Kapanış Saati

        Ekomini mağazaları saat 24.00’da kapanmaktadır. Mağazaların kapanış saati genellikle bölge ve şubeye göre farklılık göstermemektedir.

        Ekomini Hafta Sonu Çalışma Saatleri

        Ekomini hafta sonu çalışma saatlerinde herhangi bir saat uzaması ya da kısalması söz konusu değildir. Hafta içi olduğu gibi hafta sonunda da aynı saat aralıklarında devam edilir. Özellikle iş hayatı yoğun olanlar hafta içleri market alışverişi yapmaya fırsat bulamayabilir. Bu sebeple en çok sorulan soruların başında Ekonomi hafta sonu kaçta açılır, kaça kadar hizmet sunar gelmektedir. Ekonomini hafta sonları saat 08.00’da açılır ve gece yarısı 24.00’a kadar hizmet verir. Ayrıca Ekomini market Ramazan ve Kurban bayramı gibi dini bayramların ilk günlerinde genellikle hizmet vermemektedir.

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