TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeler şöyle:

Kanuna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastral yollar, kamulaştırma zorunluluğu olmaksızın Hazine adına tescil edilecek.Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler, banka ve sigorta muameleleri vergisinden (BSMV) istisna tutulacak.

PİLOT ÜCRETLERİNE VERGİ İSTİSNASI

Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 100'e kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.



Kanunla, denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı yöndeki ödemelere yönelik gelir vergisi istisnası, "Türkiye'deki müesseselerde denizaltına dalış yapanlar" şeklinde değiştiriliyor.

Lisanslı depoculukta vergi istisnası uzadı



Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için geçerli olan gelir ve kurumlar vergisi istisnası, 31 Aralık 2023'e kadar uzatılıyor.



Teröristle mücadele harekatı, sınır ötesi harekatlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri, radarlar, yüzer birlikler gibi görevli bulunulan yer ya da görev koşulları itibarıyla reçete edilen ilaçların eczanelerden sağlanarak hasta, yaralı personele ulaştırılmasının güç olduğu, ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevklerin emniyetli şekilde, zamanında yapılamadığı hallerde, askeri birlik/kurum envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemesi personel tedavisinde kullanılabilecek. Personel, bu ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri için ücret veya katılım payı ödemeyecek.



Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği uzmanlarına, uzmanlığa atanma sırasında, bir defaya mahsus bir derece yükselme verilecek.



Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerde görevlendirme



Kanunla, TSK'de görev yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personelinin, her an göreve hazır halde bulunmaları ve tıbbi becerilerinin korunmasını sağlamak, belirli bir rütbeden sonra alternatif mesleki gelişim imkanı sunarak kariyer planlaması yapabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde görevlendirilmesine imkan tanıyor.



Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli tabipler, diş tabipleri, sağlık astsubayları, TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında gösterilmek, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ile yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu bakanlık bütçesinden almak şartıyla Sağlık Bakanlığında, üniversitelerde ilgili bakanların onayıyla görevlendirilebilecek.



Milli Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri kadrolarında görevli askeri hakimlerden emeklilik hakkına sahip olanların hizmetlerinden bir süre daha yararlanmak amacıyla, tazminat alarak emekli olmalarına ilişkin süre 31 Aralık 2021'e uzatılıyor. Bakanlığın hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde görevli askeri hakimler, ihtiyaç halinde diğer hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimlerinde geçici olarak görevlendirilebilecek.



Cumhurbaşkanı tarafından, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde büyükelçi gibi akredite edilmeksizin büyükelçi unvanı verilerek özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanı, Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı sürece devam edecek.

DİŞ HEKİMLİKLERİNİN BORÇLARI ÖDENECEK



Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakülteleri ile bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin döner sermaye işletmelerinin, 31 Ekim 2018 itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden işletmeye verilen borç karşılığında ilgili döner sermaye muhasebe birimince ödenecek.

Üniversite isimleri değişti



İstanbul Bilim Üniversitesinin ismi "Demiroğlu Bilim Üniversitesi" , Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismi "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" , Türk Kardiyoloji Vakfı ibaresi "Prof.Dr. Cemi Demiroğlu Türk Kardiyoloji Vakfı" olarak değiştirilecek.



KDV İSTİSNALARI



Yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri KDV'den istisna tutulacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde de KDV muafiyeti olacak.



Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirlerin yanı sıra kur farkı da matraha dahil unsurlar arasında yer alacak.



Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile ilgili teslimlerin KDV'den istisna tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici maddesinin uygulama süresi, Sultanbeyli Belediyesi ile yapılan devir işlemlerinin tamamlanamamış olması ve konuyla ilgili yargısal süreçlerin devam ettiği hususu dikkate alınarak 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılacak.



İmalat sanayisi yatırımları üzerindeki KDV'den kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla, bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV'nin iade edilmesine yönelik uygulama 2019 yılında da sürdürülecek. Cumhurbaşkanı, bu uygulamanın sürelerini 5 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

FİNANSAL İSTİKRAR VE KALKINMA KOMİTESİ KURULACAK



Kanunla, Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu'nun adı, Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun şeklinde değiştiriliyor.



Finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi, finansal düzenlemelerde ve uygulamalarda uyumun sağlanması, reel sektör ile koordinasyonun artırılması yönünde iş birliğinin tesis edilmesi ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan verilerin merkezi şekilde toplanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.



Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'ne üye kurum ile kuruluşlarla komitenin çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetmelikle belirlenecek.



Komite, finansal istikrar ve güvenliği tehdit edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, etkin şekilde izlenmesi ve yönetilmesi için alınabilecek tedbirlerin tespit edilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amacıyla finansal kaynakların reel sektöre etkin şekilde dağıtılması, finansal sektörün sağlıklı gelişiminin sağlanması, sistemik risklerin gerçekleşmesi durumunda uygulanacak kriz yönetim planlarının oluşturulması gibi durumlarda kurum ve kuruluşlar arasında iş birliğini tesis ederek, düzenlemelerin ve uygulamaların koordinasyonunu sağlayacak.



Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, görev alanıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü veri ve bilgiyi talep edebilecek.



Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından tespiti halinde, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye kendi görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Mera Kanunu'nda değişiklik



Mera Kanunu'nda yapılan değişiklikle, jeotermal kaynak ile doğal mineralli sular için zaruri olan alanların tahsis amacı, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine valilikçe değiştirilebilecek.



Hayvancılığın desteklenmesi kapsamında yurt içinde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde 1'lik pay kaldırılacak.

İşsizlik ödeneği



İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı kaldırılacak, "hizmet akdine tabi" olarak çalışmak yeterli olacak. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU'NA YETKİ



Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye'de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere, yetkili tek kurum olacak.



Başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Türk Akreditasyon Kurumunun görev alanına giren kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etme konusunda faaliyette bulunamayacak, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemeyecek, akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamayacak.

ÇAYA İHALE İSTİSNASI



Emeklilik Gözetim Merkezine, Sermaye Piyasası Kurulunun, portföy yönetim şirketlerinin emeklilik yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerine yönelik gözetim yetkisinde kullanılmak üzere gerekli altyapıyı kurma, analiz ve raporlama yapma yetkisi veriliyor.



Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların çay ve çay ürünleri için Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, faaliyet alanındaki mal ve hizmetler için Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketinden yapacakları alımlar Kamu İhale Kanunu'ndan istisna tutulacak.



Cumhurbaşkanınca belirlenen, Türkiye tarafından düzenlenecek uluslararası organizasyonlar ve toplantıların yürütülmesine yönelik sorumlu idarece yapılacak mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna tutulacak.

İhalelerle ilgili diğer değişiklikler



Belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesi için en az 1 yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede bu kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar korunması zorunlu olacak.



Bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş dolayısıyla düzenlenecek iş deneyim belgelerinin toplam tutarına ve belge verilecek kişilere yönelik sınırlamalar getirmede Kamu İhale Kurumu yetkili sayılacak.



Kanun kapsamındaki idarelere gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler hariç yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgelerden sadece iş bitirme belgeleri, belge sahiplerince ve bunların bünyesinde bulundukları şirketler topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi içerisinde kullanılabilecek. Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilmesi halinde yurt dışında gerçekleştirilen işlerden alınan iş bitirme belgesini kullanan belge sahibinin ortak girişimdeki hissesi oranında geçici ve kesin teminat vermesi zorunlu olacak.

İHALE İPTALLERİ



31 Ağustos 2018'den önce ihalesi yapılan ve bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı başvurması kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, feshedilip tasfiye edilebilecek veya devredilebilecek.



Bu kapsamda devredilen sözleşmeler ile bu kapsama girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, idare tarafından süre uzatılabilecek.



Bu durumda, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar devir tarihi itibarıyla aranacak, devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek.



Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacak. Yüklenici, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirleri alacak.



Sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olan varlık kiralama şirketleri, kendilerine devredilen varlıkların, ihraç amacına uygun olarak değerlendirilmesini teminen bu düzenleme kapsamında sayılan varlıkları yüklenici sıfatıyla inşa ettirebilecek, alt yükleniciler ile inşa anlaşması yapabilecek, bu varlıklara ilişkin imtiyaz haklarını devralabilecek, bu varlıkları geliştirebilecek, yönetici sıfatıyla yönetebilecek ve söz konusu varlıkları devralmış oldukları veya diğer kurum ve kuruluşlara devredebilecek.

KONVERTİBL OLMAYAN BANKNOTLAR



Kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşan konvertibl olmayan yabancı banknotlar Merkez Bankasına, madeni paralar ise Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne haftalık dönemler itibarıyla gönderilecek. Merkez Bankası ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bu paralarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilecek.

ŞALGAM SUYUNDA ÖTV KALKTI

Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak.



Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam suları, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek. Daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan, varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.

SİGORTAYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER



Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babaları, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sayılacak.



Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ile borsaların sandık statülerine tabi personel için verilen teşvik uygulaması kaldırılacak.



Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak.



Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu hüküm uygulanmayacak.

YATIRIM HARCAMALARI İÇİN BAZ ALINAN KURUMLAR VERGİSİ ORANI



2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için baz alınan Kurumlar Vergisi oranları, 2019 yılında da uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, 5 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.



Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan ofislerin, teşkilatının ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşacağı öngörüldüğünden, bu yapıya uygun olarak personel istihdam edilecek.

Kaçak akaryakıt rafinerilere satılacak



Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılacak.



Bu satışta ürünlerin satış bedeli, beyaz ürünlerde benzin, motorin türleri, nafta, gaz yağı, jet yakıtı ve solvent türleri, rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol veya devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise yüzde 69'dan az olamayacak. Satış bedeli genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek.



Rafineriler, teknik düzenlemelere uygun olmayan, üretim süreçlerine zarar vermeyecek nitelikte olduğu numune analiz sonuçlarıyla kanıtlanan kaçak akaryakıtı teslim almakla yükümlü olacak. Yapılan analiz sonucunda rafineri işlem süreçlerine zarar vereceği anlaşılan kaçak akaryakıt, bertaraf veya enerji geri kazanımı amacıyla geçici faaliyet belgesi veya çevre lisansı almış olan atık yakma tesislerinde bertaraf ettirilecek.

Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulacak



Yurt içi reasürans kapasitesini artırmak ve ülke genelinde teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminen, sigorta ile reasürans teminatı sağlamak amacıyla Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulacak.



Bu şirketle, sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha etkin ve pro-aktif bir biçimde çözüm getirilmesi amaçlanıyor.



Şirket, her türlü işlemleri nedeniyle Harçlar Kanunu'na göre alınan harçlardan lehe alacağı paralar dolayısıyla Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden muaf olacak. Şirketin her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve icranın geri bırakılması taleplerinde teminat şartı aranmayacak.



Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneğini, belediyelerin talebi üzerine kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Acil yardımlar için ödenek



Strateji ve Bütçe Başkanlığının bütçesinde, uluslararası acil yardım faaliyetleri ödeneği ayrılacak.



Başkanlık bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, başkanlıkça uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin hesaplarına da aktarma yapılabilecek.



Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler de bu amaçlarda kullanılmak üzere başkanlık hesabına aktarımda bulunabilecek. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenecek.



İhtiyaç halinde Cumhurbaşkanı kararıyla insani yardım kampanyası başlatılabilecek. Yurt dışında meydana gelen afet ve acil durum hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla sınırlı olmak üzere bu hesaptan ve insani yardım kampanya hesaplarından yapılacak harcamalar, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.



Diplomatik kariyer memurluğu



Diplomatik kariyer memuriyeti olan meslek memurluğu sınavına çalışma ekonomisi mezunları da başvurabilecek.



Diplomatik kariyer memurlarından olan konsolosluk ve ihtisas memurlarından, daha sonra sınava girerek meslek memuru olanların, konsolosluk ve ihtisas memuru olarak geçirdiği süreler, meslek memurları için düzenlenen başkatiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavını geçmeleri sonrasında kıdemine eklenecek.



Diplomatik kariyer memuru olan ve yabancı dil bilgisini kullanarak görev yapan konsolosluk ve ihtisas memurlarına da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) seviyesinde başarı elde edenler için tespit edilen yabancı dil tazminatı ödenecek.



Dışişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara ödenen aile yardımı, Türk uyruklu sözleşmeli personele de ödenecek. Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurların aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarına ödenen eğitim yardımı katkısı, yüzde 5 oranında artırılacak.

Yurt dışı temsilcilik personeline teşvik ödeneği arttı



Sosyal, ekonomik, güvenlik ve sağlık gibi alanlardaki gelişmişlik seviyelerine göre altı kategoriye ayrılan yurt dışı temsilciliklerden son üç kategoride görev yapan veya yapacak personelin teşvik edilmesi amacıyla personele verilecek teşvik ödeneği yüzde 15'ten yüzde 19'a çıkarılacak.



Zorunlu nedenlerle Türkiye'ye dönen Dışişleri Bakanlığı personeline tazminat



Savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın ve bulaşıcı hastalıkların yanı sıra yerel sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler sonucunda ortaya çıkan yaralanma, tıbbi komplikasyon ve hastalanmalar nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Dışişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatında görevli personeline tazminat ödenecek.



Benzer şekilde, olağanüstü sebeplerle Türkiye'ye dönme ya da başka bir ülkeye geçme zorunluluğu doğan misyon şeflerine altı aya kadar, bakanlığın yurt dışı teşkilatında görevli personele ise üç aya kadar yurt dışı maaşı verilecek. Bu süreler bakan oluruyla aynı süreler için bir kez daha uzatılabilecek. İhtiyaç duyulması halinde bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile bu süreler tekrar uzatılabilecek.

Vize işlemleri



Dışişleri Bakanlığınca belirlenecek ülkelerde vize başvurularında, vize işlemlerinin daha hızlı sonuçlandırılabilmesi ve bazı temsilciliklerin önünde oluşan uzun kuyruklar ile bunun yarattığı güvenlik sorunlarının engellenmesi amacıyla aracı firma hizmetinden yararlanılabilecek.

KİRA ARTIŞLARI TÜFE ÜZERİNDEN HESAPLANACAK



Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacak.

İller Bankası'nın karının yüzde 51'i yerel yönetimlere



Kanuna göre İller Bankası, safi karının yüzde 51'ini yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm uygulamaları, harita, imar planı, altyapı ve üstyapı projeleri ve bu projelerin yapım işlerinin finansmanı, il özel idareleri tarafından yerine getirilen köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı veya finansmandan doğan faizin desteklenmesinde hibe olarak kullanacak. Banka, gelir temin etmek amacıyla yurt dışında doğrudan veya ortaklıklar aracılığıyla proje geliştirebilecek, yenilenebilir enerji, şehir planlama, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, altyapı ile üstyapı uygulamaları yapabilecek ya da yaptırabilecek.







Başkasının yerine sınava girenler, 2 yıl süreyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramayacak.



Kira artışlarında esas alınacak orana ilişkin düzenleme, Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici ikinci maddesine eklendi. Buna göre, Türk Borçlar Kanunu'nun tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, kira sözleşmeleriyle akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanacak.



Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) teknik işleri ile işletmeye ilişkin iş ve işlemleri, DASK tarafından kurulan ve münhasıran bu amaçla faaliyet gösterecek bir anonim şirket tarafından yürütülebilecek. Ayrıca DASK, uluslararası anlaşmalar kapsamında uluslararası sigorta veya reasürans şirketlerine ortak olabilecek, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler sonucu meydana gelebilecek zararların da karşılanabilmesi için sigorta ya da reasürans teminatı verebilecek.

TCDD yatırımları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca finanse edilecek



TCDD Genel Müdürlüğü yatırımları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden sermaye transferi yolu ile finanse edilecek.

HELAL AKREDİTASYON KURUMU



Helal Akreditasyon Kurumu (HAK),Türkiye'de helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup, başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Helal Akreditasyon Kurumunun görev alanına giren hususlarda faaliyette bulunamayacak, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemeyecek, helal akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamayacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlikte disiplin cezası düzenlemesi



Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, kısa süreli durdurma ve uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren disiplinsizlikleri işleyen subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlere, söz konusu disiplinsizliğin cezası aylıktan kesme cezası olarak uygulanacak. Buna göre, kısa süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının beşte biri ila dörtte biri, uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının üçte biri ila ikide biri kesilecek.



Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, terfileri Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine tabi olan personelin 26 Ekim 2018 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında kısa süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıkların beşte biri ila dörte biri, uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde ise brüt aylıkların üçte biri ila ikide biri kesilecek.

KONUT HESABI UYGULAMASI



Kanunla, konut hesabı uygulamasının daha etkin ve tasarrufları artırıcı bir sistem haline getirilmesini teminen, sistemin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanması ve yürütülmesine ilişkin düzenleme yapılıyor.



Buna göre, Türk vatandaşlarının yurt içinde konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına devlet katkısı ödenebilecek. Ödenecek devlet katkısı sadece bir konut edinimi ile sınırlı olup ödenecek devlet katkısı, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25'ini geçemeyecek.



Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami 25 bin lirayı geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Devlet katkısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak ve hak sahibine, hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek.

Ulaştırma ve altyapı alanındaki değişiklikler



Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de bazı değişiklikler yapılıyor.



Buna göre, Cumhurbaşkanınca yapımının üstlenilmesine karar verilen teleferik, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımının tamamlanmasından sonra bakanlık bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa mülkiyetinin maliyet bedeli üzerinden devri, düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilecek.



Proje, projenin tümü tamamlanmadan önce işletmeye açılabilecek durumda ise düzenlenecek protokollerle mülkiyet devrine kadar işletmenin devri ile hizmete sunulabilecek.



Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan veya karşılanacak toplam proje maliyet bedelini, mülkiyet veya işletme devir tarihinden itibaren bu bedelin ifa tarihine kadar her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde hesaplanan kesinti tutarının Hazine ile Maliye Bakanlığı tarafından ilgili hesaba aktarılmasıyla ödeyecek.



Devralan kuruluşun belediye bağlı idaresi, belediye bağlı idaresinin veya belediyenin sermaye payına sahip olduğu şirket olması halinde ilgili belediye, yükümlülüklerin yerine getirilmesinden devralan kuruluş ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak. Vadesinde kısmen ya da tamamen ödenmeyen taksit tutarlarının tahakkuk eden gecikme zammıyla birlikte vade tarihinden itibaren 25 iş günü içerisinde ödenmemesi halinde bu tutarlar için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek.



Bu düzenleme, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla halihazırda işletmesi devredilmiş projelerin bu maddenin yayımı tarihinden önce hesaplanan yönteme göre ödenmeyen bakiye tutarlarını da kapsayacak.



Maddenin yayımı tarihinden önce bu projeler kapsamında kısmen veya tamamen ödenmeyen tutarlar bu maddenin yayımı tarihinden başlayarak 180 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının Merkez Bankasındaki ilgili hesabına defaten aktarılacak.



Yürürlülük tarihleri



Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için geçerli olan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına ilişkin düzenleme, Milli Savunma Bakanlığında görevli askeri hakimlerin ilave tazminat alarak emekli olmalarına ilişkin düzenleme ve kira artış oranlarına ilişkin düzenlemeler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.