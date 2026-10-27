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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 7 şirkete milyar TL'lik ceza

        7 şirkete milyar TL'lik ceza

        Mobilya, mutfak dolabı üretimi ve ev dekorasyonunda kullanılan MDF ve yonga levhanın ham maddesi olan odunun satış ihalelerinde rekabet ihlali tespit edildi. Rekabet Kurumu, 7 şirkete toplam 1 milyar 300 milyon lira ceza verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 07:45 Güncelleme:
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        7 şirkete milyar TL'lik ceza

        Mobilya, mutfak dolabı üretimi ve ev dekorasyonunda kullanılan MDF ve yonga levhanın ham maddesi olan odunun satış ihalelerinde rekabet ihlali tespit edildi.

        Rekabet Kurumu, Orman Genel Müdürlüğünün düzenlediği ihalelerde birlikte hareket eden 7 şirkete toplam 1 milyar 300 milyon lira ceza verdi. Karar, hem kamu kaynaklarının korunması hem de mobilya sektöründe adil rekabetin sağlanması açısından önem taşıyor.

        Rekabet Kurumu, şirketlerin kamuya ait odunların satışında birbirleriyle bağımsız şekilde rekabet etmek yerine danışıklı hareket ettiklerini belirledi. Bu tür anlaşmalar, ihale fiyatlarının serbest rekabet ortamında oluşmasını engelleyerek kamunun elde edebileceği geliri azaltabiliyor.

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        Altı şirket hakkındaki soruşturma uzlaşmayla sonuçlanırken Yıldız Entegre için karar olağan soruşturma usulü ile alındı.

        Soruşturma sonunda yaklaşık olarak Kastamonu Entegre'ye 515 milyon, Yıldız Entegre'ye 470 milyon, Kronospan'a 148 milyon, Çamsan Ordu'ya 88 milyon, Çamsan Entegre'ye 57 milyon, Vezirköprü Orman Ürünleri'ne 28 milyon ve Divapan'a 23 milyon lira ceza verildi.

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